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NYT сообщила о разногласиях стран НАТО по дальнейшим переговорам с РФ

NYT: среди стран НАТО есть разногласия относительно дальнейших отношений с Москвой
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Страны Североатлантического альянса разделились в своих подходах, как выстраивать дальнейшие отношения с Россией на фоне проведения Москвой спецоперации по защите Донбасса. Об этом в среду, 6 апреля, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных официальных лиц.

Пауза натянулась: как происходит перегруппировка ВС России в Донбассе
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По их информации, Польша и страны Балтии хотят полного разрыва с РФ и выступают за «усилия, которые поставят Россию на колени».

В то же время Франция, Германия и Турция полагают, что контакты с президентом России Владимиром Путиным необходимо поддерживать.

Ранее в этот день президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости продолжать диалог с российским лидером. Таким образом он прокомментировал критику со стороны премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого за регулярные звонки Путину.

31 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция не будет участвовать в санкциях, так как придает большое значение диалогу с Россией.

29 марта турецкий политолог Мехмет Перинчек заявил «Известиям», что Россия и Турция должны сотрудничать для того, чтобы снизить агрессию США. По его словам, это выгодно и украинскому народу, и Турции, и России, а также всем странам, которые страдают от агрессии Штатов.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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