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В Совфеде рассказали о существующих в НАТО противоречиях в отношении России

Сенатор Цеков о данных NYT: разногласия касательно отношений с РФ всегда существовали в НАТО
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Противоречия внутри Североатлантического альянса (НАТО) в отношении РФ существовали еще до начала спецоперации по защите Донбасса. Об этом в четверг, 7 апреля, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, добавив, что количество разногласий будет только увеличиваться.

Спецоперация в Донбассе 7 апреля. Текстовая трансляция
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«Они будут только нарастать, потому что многие понимают справедливость и правильность действий России. Они находятся под мощнейшим давлением США, государств с высоким уровнем русофобии (Прибалтика, Польша, Великобритания). В конце концов, это закончится тем, что НАТО окажется под очень серьезной угрозой в результате всего того, что они делают», — подчеркнул он.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных официальных лиц сообщила о том, что страны альянса разделились в своих подходах, как выстраивать дальнейшие отношения с Россией на фоне проведения Москвой спецоперации. Указывалось, что Польша и страны Балтии хотят полного разрыва с РФ и выступают за «усилия, которые поставят Россию на колени».

В то же время Франция, Германия и Турция полагают, что контакты с президентом России Владимиром Путиным необходимо поддерживать.

До этого французский лидер Эммануэль Макрон заявил о необходимости продолжать диалог с президентом РФ. Таким образом он прокомментировал критику со стороны премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого за регулярные звонки Путину.

В середине февраля 2022 года из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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