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В США обвинили украинские войска в убийстве жителей Бучи
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В США обвинили украинские войска в убийстве жителей Бучи

Американский военный аналитик Скотт Риттер: люди в Буче погибли от рук украинских военных
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Люди в городе Буче Киевской области погибли от рук украинских военных. Американский военный аналитик, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер провел анализ произошедших событий и поделился результатами в ходе вебинара, посвященного событиям на Украине.

Он напомнил о заявлениях российских военных, которые занимали Бучу в течение нескольких недель и имели хорошие отношения с местным населением.

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«У них было налажено что-то вроде бартера: они обменивали свои сухпайки на продукты. Жители Бучи давали им яйца, молоко, сыр, а россияне отдавали свои сухпайки, муку, соль, сахар, мясо. Затем русские ушли. Все, кто был вовлечен в подобное взаимодействие с русскими, теперь рассматривались как коллаборационисты», — пояснил Риттер.

Также свои выводы аналитик сделал на основе заявления украинских военных о том, «что они направляются в Бучу 1 апреля, чтобы провести чистку и ликвидировать коллаборационистов».

Однако, заявляет Риттер, это полностью противоречит подходу русских войск, которые относятся к жителям Украины с уважением и стараются не нанести вреда мирным гражданам.

«Украина же заявляет: если вы сотрудничаете с русскими, вы умрете. У них есть видеозапись высокопоставленного политического представителя, который объявил в соцсетях жителям Бучи. «Оставайтесь в домах, национальная полиция проводит чистку. Не паникуйте, оставайтесь дома»,— рассказал Риттер.

Он считает, что украинские каратели стреляли по мирному населению на улицах и стучались в двери к тем, кто сотрудничал с российскими военными, за что были убиты.

«У нас есть видеозапись, где украинская полиция, а именно группа «Азов», гордо заявляет, что направляется на сафари. Название украинского специального полицейского подразделения, которое вошло в Бучу, было «Сафари». И они проводили «сафари», чтобы зачистить пророссийских коллаборационистов. Чистка означает убить. Не схватить, а убить. И они делают это. А затем они ходят и снимают трупы и говорят, что это сделали русские», — отметил аналитик.

Помимо этого, говорит Риттер, большинство лежащих тел на видео из Бучи с белыми повязками на рукавах, «что означает, что они говорили русским: мы на вашей стороне, не убивайте нас». Он также указывает на то, что «рядом с каждым телом лежит зеленая коробка от сухпайка, которые они несли, когда были убиты».

«В случае когда у них нет белой повязки, то ее нет потому, что ею связали им руки за спиной. Эти люди были убиты не русскими, а украинцами. Но это не тезис, который продвигают тут (в США. — Ред.). Здесь утверждают противоположное», — указал Риттер.

Он также акцентирует внимание на том, что тела на кадрах не похожи на пролежавшие с момента выхода российских войск.

«То, что вы видели по ТВ, — это только что убитые люди. И у нас еще свидетельства: мексиканский журналист попал в Бучу в тот же день, когда украинцы объявили об этом. И он снял тела. Свежая кровь. Он сказал, что эти люди были убиты недавно», — заявил эксперт.

По его мнению, погибшие были убиты 1 апреля украинской национальной полицией.

«А затем президент США [Джо Байден] выходит и говорит, что это военное преступление, совершенное русскими, и [российский лидер] Владимир Путин должен быть привлечен к ответу в Гааге. Это война пропаганды, не похожая ни на что из того, что мы видели в наше время», — подвел итог Риттер.

6 апреля посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что Минобороны России располагает доказательствами о намерении украинских властей устроить в Сумской и Киевской областях «ужасные преступления»: готовятся очередные провокационные материалы о гибели мирного населения в Харьковской области «в результате действий Вооруженных сил России», за участие в постановочных съемках людям платят по $25.

Он подчеркнул, что в свете подобных сведений вызывает большие сомнения искренность заявлений Киева о желании искать пути дипломатического урегулирования кризиса.

Также Антонов отметил, что Киев наращивает антироссийскую дезинформационную кампанию и продолжает выступать с обвинениям в адрес военнослужащих России.

Ранее, 5 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что откровенная надуманность и лживость утверждений о неких «военных преступлениях» российских военнослужащих, которые проводят спецоперацию по защите населения Донбасса, похожа на повод сорвать ведущиеся российско-украинские переговоры.

В тот же день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указал, что в версии Украины и Запада по событиям в Буче есть большие несостыковки. По его словам, обвинения в адрес российских военных не подтверждаются никакими свидетельствами.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

Россия 24 февраля начала проведение специальной военной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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