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Французский политолог Леруа заявил о стремлении Запада уничтожить РФ

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При анализе заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по вопросу дислокации американских биолабораторий на территории Украины важно учитывать тот факт, что Вашингтон располагает сотнями подобного рода объектов по всему миру. Такую точку зрения высказал французский политолог, президент Института истории франко-российских связей Эммануэль Леруа в беседе с «Известиями».

Часть этих лабораторий находится на территории Украины — около 30 штук признанных объектов. Существуют они также в Турции, Афганистане, в других странах. Нужно понимать в этом деле, что британцы неизменно преследуют цель покорить Россию, уверен Леруа.

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Россия в последние годы наращивала свои силы, а потому является неуязвимой для Запада. Западным странам не остается ничего другого, кроме как использовать все имеющиеся в их распоряжении средства для уничтожения России как великой державы, заключил специалист.

По его словам, пока что работа Совбеза ООН ни к чему не приведет, так как у англосаксонских сил и их вассалов там большинство. Однако России есть чем на это ответить: она может использовать право вето.

В текущей ситуации, отмечает Леруа, необходимо продолжать борьбу с целью уничтожения «стены лжи», которая транслируется на Западе. Биолаборатории и возможные биологические войны, ведущиеся англосаксонскими странами, «являются отвратительным преступлением против человечества», подчеркнул политолог.

В деле борьбы с ними есть успехи, ведь после начала обсуждений в Совбезе ООН действия англосаксонских биологов совместно с украинскими учеными задокументированы. Все эти годы они работали над ДНК славянских народов, и разработки их были направлены против русского народа с целью возможного уничтожения населения, заключил он.

7 апреля журналиста из Болгарии Диляна Гайтанджиева представила репортаж о биолабораториях США на территориях Украины и Грузии на посвященном американским военным биолабораториям заседании, Гайтанджиева представила репортаж из Грузии, Тбилиси, в котором местные жители рассказывали о подозрительной активности, предположительно, связанной с Центром им. Лугара. Также она показала карту Украины с отметками мест расположения финансируемых США биолабораторий.

Власти США наращивают свой военно-биологический потенциал в различных регионах мира, используя для этого пробелы в международном законодательстве. На это 6 апреля указал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов на неформальном заседании Совета Безопасности ООН «по формуле Аррии».

17 марта Минобороны РФ обнародовало документы от 6 марта 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине. Тогда же стало известно, что в Харькове под контролем США велось изучение путей передачи заболеваний через летучих мышей на базе лаборатории. Согласно полученным Россией данным, в мире работает более 300 биологических лабораторий, финансируемых Штатами.

Кроме того, оборонное ведомство сообщило, что к финансированию биолабораторий на Украине причастен инвестиционный фонд под руководством Хантера Байдена — сына действующего американского президента Джо Байдена.

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