США заявили о намерении ограничить доходы РФ от энергопоставок

США намерены добиться лишения России всех доходов от экспорта нефти и газа. Об этом в среду, 6 апреля, в эфире телеканала CNN заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

По его словам, доходы РФ от энергопоставок остаются главными для ее бюджета. Вашингтон считает, что сможет лишить Москву статуса главного экспортера нефти и газа. В частности, США уже обсуждают с ФРГ вопрос закрытия «Северного потока – 2» и перекрытия для РФ всех технологий в энергосфере, отметил Сингх.

При этом он подчеркнул, что данные меры требуют определенного времени на реализацию. В итоге РФ будет лишена любых доходов от поставок энергоресурсов, повторил Сингх.

Ранее, 5 апреля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США хотят реализовать такие условия, чтобы Россия оказалась перед выбором между дефолтом или использованием оставшихся в государстве валютных ресурсов.

24 марта страны G7 призвали ОПЕК и других производителей нефти и газа повысить предложение на мировом рынке, чтобы снизить зависимость от России. Кроме того, они договорились о координации шагов по недопущению обхода санкций против РФ, в том числе в отношении операций российского ЦБ с золотом.

Проведение РФ спецоперации по защите жителей Донбасса вызвало недовольство многих западных стран и компаний, которое они выразили наложением антироссийских санкций. В частности, США ввели запрет на весь импорт нефти из РФ. Страны ЕС заговорили о планах оказаться от российских энергоресурсов.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

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