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В штабе ЛДПР в Петербурге создали мемориал памяти Жириновского

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Штаб петербургского отделения ЛДПР 6 апреля в 19:00 открыл двери для прощания с лидером партии Владимиром Жириновским.

Написать соболезнования в специальной книге и оставить цветы могут все желающие — вход в отделение свободный.

«Мемориал памяти организован в актовом зале на первом этаже. Посетить штаб можно по 8 апреля до семи вечера», — сообщили в пресс-службе регионального отделения.

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Штаб ЛДПР в Петербурге находится на улице Маркина в доме 12а.

О смерти Жириновского ранее в этот день сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты почтили память политика минутой молчания.

Президент России Владимир Путин, выражая соболезнования в связи с кончиной лидера ЛДПР, назвал Жириновского опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом.

В Минздраве сообщили, что врачи до последнего боролись за жизнь лидера ЛДПР. В министерстве выразили соболезнования близким и коллегам политика.

Как отметил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, память о лидере ЛДПР будет увековечена в названии общественных мест российской столицы. Политика похоронят на Троекуровском кладбище, прощание состоится 8 апреля в Колонном зале Дома союзов.

По данным «Известий», за пару дней до смерти в состоянии Жириновского росла отрицательная динамика, у него поднялась температура. Политик был на ИВЛ, врачи продолжали антибактериальную терапию. Фиксировалась отечность нижних конечностей, врачи пытались найти очаг бактерий, однако сделать это не удавалось.

2 февраля лидера ЛДПР доставили в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусом. Тогда у него выявили обширное поражение легких — 75%. Пациент был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи периодически вводили его в медикаментозный сон.

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