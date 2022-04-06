В НАТО заявили о намерении продолжить усиление своей обороны

Североатлантический альянс не видит признаков того, что российские власти пересмотрели свои планы в отношении спецоперации по защите Донбасса, поэтому организация будет и дальше усиливать свою оборону. Об этом в среду, 6 апреля, заявил журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу глав МИД альянса.

«НАТО не видит признаков, что Россия пересмотрела свои планы по установлению контроля над территорией Украины (Москва не раз заявляла, что целью спецоперации по защите Донбасса является денацификация и демилитаризации Украины. — Ред.), поэтому альянс должен готовиться к длительному противостоянию. Необходимо усиливать свою оборону, оказывать помощь Украине и готовить длительные санкции [в отношении РФ]», — сказал он.

Накануне Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс должен успеть перевооружить и переоснастить вооруженные силы Украины. Он отметил, что НАТО оказывает военную поддержку стране исключительно в том объеме, который не приведет к полномасштабной войне между Россией и альянсом.

3 апреля генсек НАТО заявил, что десятки тысяч украинских военных, противостоящих войскам РФ, прошли подготовку НАТО. По его словам, ВС Украины значительно больше, лучше оснащены и подготовлены, чем когда-либо в прошлом.

1 апреля директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец заявил, что, оставляя Киеву вооружение, страны НАТО играют с огнем. В ведомстве ранее неоднократно отмечали, что отправленное на Украину оружие в итоге может попасть в руки националистов и террористов.

31 марта Столтенберг заявил, что страны НАТО будут поставлять оружие Киеву столько, сколько понадобится. Также отмечалось, что будут созданы дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии в ответ на российскую спецоперацию по защите Донбасса.

Россия проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса с 24 февраля. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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