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В НАТО заявили о намерении продолжить усиление своей обороны

Столтенберг: НАТО продолжит усиливать свою оборону и готовить санкции против РФ
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Североатлантический альянс не видит признаков того, что российские власти пересмотрели свои планы в отношении спецоперации по защите Донбасса, поэтому организация будет и дальше усиливать свою оборону. Об этом в среду, 6 апреля, заявил журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу глав МИД альянса.

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«НАТО не видит признаков, что Россия пересмотрела свои планы по установлению контроля над территорией Украины (Москва не раз заявляла, что целью спецоперации по защите Донбасса является денацификация и демилитаризации Украины. — Ред.), поэтому альянс должен готовиться к длительному противостоянию. Необходимо усиливать свою оборону, оказывать помощь Украине и готовить длительные санкции [в отношении РФ]», — сказал он.

Накануне Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс должен успеть перевооружить и переоснастить вооруженные силы Украины. Он отметил, что НАТО оказывает военную поддержку стране исключительно в том объеме, который не приведет к полномасштабной войне между Россией и альянсом.

3 апреля генсек НАТО заявил, что десятки тысяч украинских военных, противостоящих войскам РФ, прошли подготовку НАТО. По его словам, ВС Украины значительно больше, лучше оснащены и подготовлены, чем когда-либо в прошлом.

1 апреля директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец заявил, что, оставляя Киеву вооружение, страны НАТО играют с огнем. В ведомстве ранее неоднократно отмечали, что отправленное на Украину оружие в итоге может попасть в руки националистов и террористов.

31 марта Столтенберг заявил, что страны НАТО будут поставлять оружие Киеву столько, сколько понадобится. Также отмечалось, что будут созданы дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии в ответ на российскую спецоперацию по защите Донбасса.

Россия проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса с 24 февраля. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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