Прямой эфир
Общество
Умер Владимир Жириновский
Общество
Госдума приняла закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии
Мир
В МИДе заявили об отсутствии у России контактов с НАТО
Общество
В Совфеде поддержали идею десятидневных каникул в мае
Мир
МИД Китая призвал США отменить санкции против России
Мир
Польша сочла слабыми новые санкции ЕС против России
Авто
Продажи АвтоВАЗа снизились в марте на 64%
Экономика
Минфин РФ впервые исполнил в рублях обязательства по евробондам на $649,2 млн
Общество
В ЛДПР назвали смерть Жириновского ударом для всей России
Мир
Американские военные запутались в показаниях по обучению украинцев
Мир
МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Греции
Сюжет:

В СФ спрогнозировали распад ЕС в случае санкций против российских нефти и газа

Сенатор Абрамов: санкции против российских газа и нефти могут привести к распаду Евросоюза
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Санкции Евросоюза в отношении российских нефти и газа могут стать причиной распада ЕС. Об этом в среду, 6 апреля, заявил «Известиям» зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

«В принципе, нужно понимать, что это дорога с двусторонним движением, и те самые санкции могут стать причиной распада самого Евросоюза. Когда более зажиточные страны могут себе позволить как-то пережить данные меры и повышение цен на энергоносители, менее зажиточные будут покупать все-таки наши энергоресурсы, причем за рубли, как это показала практика. Если они хотят двигаться в этом направлении, пусть осознают, что они скоро будут трещать по швам», — подчеркнул он.

Принять на свой счет: как будет работать оплата российского газа в рублях
И насколько велика вероятность остановки поставок в Европу

При этом политик предложил проработать заключение долгосрочных контрактов на льготных условиях с теми странами, которые готовы продолжать сотрудничество с Россией. Такое решение станет своего рода ответной мерой на санкции и сдерживающим механизмом, добавил Абрамов.

«Так, как по регламентам Евросоюза должен быть консенсус во всех вопросах, эти страны просто никогда не согласятся на такие санкции. С теми странами, которые сегодня хотят с нами работать, мы должны заключить долгосрочные контракты», — пояснил сенатор.

Ранее в этот день председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил о том, что ЕС рано или поздно прибегнет к мерам против импорта газа и нефти из России.

Накануне в Еврокомиссии (ЕК) анонсировали пятый пакет санкций против России. Как уточнил замглавы ЕК Валдис Домбровскис, новые ограничения будут направлены против сфер торговли, транспорта и энергетики.

Также российским судам будет запрещено заходить в порты Евросоюза. Кроме того, предполагается, что ЕС запретит экспорт в РФ полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму €10 млрд. Помимо этого ЕС запретит импорт угля из России на сумму €4 млрд в год.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Страны Запада, несогласные с проведением спецоперации, инициировали новые антироссийские санкции, в том числе в отношении поставок энергоресурсов из РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022