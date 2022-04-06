В СФ спрогнозировали распад ЕС в случае санкций против российских нефти и газа

Санкции Евросоюза в отношении российских нефти и газа могут стать причиной распада ЕС. Об этом в среду, 6 апреля, заявил «Известиям» зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

«В принципе, нужно понимать, что это дорога с двусторонним движением, и те самые санкции могут стать причиной распада самого Евросоюза. Когда более зажиточные страны могут себе позволить как-то пережить данные меры и повышение цен на энергоносители, менее зажиточные будут покупать все-таки наши энергоресурсы, причем за рубли, как это показала практика. Если они хотят двигаться в этом направлении, пусть осознают, что они скоро будут трещать по швам», — подчеркнул он.

При этом политик предложил проработать заключение долгосрочных контрактов на льготных условиях с теми странами, которые готовы продолжать сотрудничество с Россией. Такое решение станет своего рода ответной мерой на санкции и сдерживающим механизмом, добавил Абрамов.

«Так, как по регламентам Евросоюза должен быть консенсус во всех вопросах, эти страны просто никогда не согласятся на такие санкции. С теми странами, которые сегодня хотят с нами работать, мы должны заключить долгосрочные контракты», — пояснил сенатор.

Ранее в этот день председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил о том, что ЕС рано или поздно прибегнет к мерам против импорта газа и нефти из России.

Накануне в Еврокомиссии (ЕК) анонсировали пятый пакет санкций против России. Как уточнил замглавы ЕК Валдис Домбровскис, новые ограничения будут направлены против сфер торговли, транспорта и энергетики.

Также российским судам будет запрещено заходить в порты Евросоюза. Кроме того, предполагается, что ЕС запретит экспорт в РФ полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму €10 млрд. Помимо этого ЕС запретит импорт угля из России на сумму €4 млрд в год.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Страны Запада, несогласные с проведением спецоперации, инициировали новые антироссийские санкции, в том числе в отношении поставок энергоресурсов из РФ.

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