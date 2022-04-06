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Посол РФ в Румынии назвал «фактическим терактом» инцидент у диппредставительства

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Посол России в Румынии Валерий Кузьмин 6 апреля заявил, что инцидент с тараном ворот диппредставительства РФ можно назвать «фактическим терактом».

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«Сегодня рано утром произошел фактически теракт, хотя много обстоятельств, которые делают этот инцидент более сложным для понимания», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Также посол указал, что сотрудники дипмиссии неоднократно получали прямые угрозы в свой адрес.

«Атмосфера, которая постепенно здесь складывается, очень напряженная. Посольство неоднократно получало прямые угрозы по электронной почте «взорвать», «отомстить» и так далее», — заявил Кузьмин.

Инцидент с врезавшимся в забор российского посольства в Бухаресте автомобилем произошел утром 6 апреля. После столкновения машина загорелась. В автомобиле находился только водитель, спасти его не удалось.

В правоохранительных органах сообщили, что инцидент мог быть намеренным, потому что скорость, с которой машина въехала в ограждение, была очень высокой. В итоге машине удалось преодолеть все ограждения, которые были установлены в последние недели из-за протестов, проходивших в городе в связи с военной операцией России. Также сообщается, что дежуривший у здания жандарм якобы приказал водителю немедленно покинуть место происшествия, но тот проигнорировал его призыв, а затем поджег себя.

В посольстве РФ выразили соболезнования семье погибшего мужчины. В дипмиссии указали, что водитель автомобиля намеренно протаранил ворота посольства, будучи «под воздействием взрыва антироссийской истерии в связи со срежиссированной провокацией в Буче». В диппредставительстве назвали погибшего «жертвой разнузданной военной пропаганды» неонацистов, находящихся у власти в Киеве. Также уточняется, что никто из сотрудников посольства не пострадал.

Украинская сторона начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ, 3 апреля. При этом российская сторона многократно опровергала причастность российских военных к жертвам среди мирного населения и называло случившееся провокацией со стороны Украины. Так, Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные покинули город еще 30 марта.

Кроме того, пользователи Сети обратили внимание на постановочный характер фото и видеозаписей украинской стороны. В Госдуме РФ отметили, что целью данной провокации является смещение фокуса с издевательств над российскими военнопленными на Украине. Также за день до провокации появлялись сообщения о проведении украинскими силовиками зачистки в Буче.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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