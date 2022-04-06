Американское радио рассказало о факторах восстановления рубля

Российский рубль в последнее время показывает устойчивое и быстрое восстановление, став самой динамичной мировой валютой в прошлом месяце. Об этом заявила во вторник, 5 апреля, радиостанция NPR.

Автор материала отметил, что в начале марта курс рубля опустился на 40%, до 139 рублей за доллар, на фоне российской спецоперации по защите Донбасса.

«Однако уже в середине марта российский рубль начал процесс значительного восстановления. На момент написания статьи он торговался на уровне 84 за доллар, то есть вернулся туда, где он был на момент начала спецоперации. И это не кратковременное восстановление. Это стремительное и устойчивое восстановление, которое сделало рубль самой динамичной валютой в мире в марте», — подчеркнули на радиостанции.

При этом отмечается, что все введенные антироссийские санкции «продолжают действовать, а в некоторых случаях они были ужесточены».

Материал называет несколько факторов восстановления рубля. Например, непрекращающаяся продажа российского газа является «огромной дырой в санкциях, введенных коалицией стран-союзников США».

«Несколько европейских стран продолжают покупать российский газ, потому что они стали сильно зависимы от него, а альтернативных поставщиков недостаточно, чтобы удовлетворить спрос. Добавьте к этому рост цен на нефть и природный газ и устойчивость торговых отношений России с другими крупными экономиками, такими как Китай и Индия, и в итоге мы получим устойчивый приток иностранной валюты в Россию. Это ослабило опасения, что Россия может стать неплатежеспособной, и способствовало укреплению рубля», — сообщили на радиостанции.

Второй фактор — разрешение России провести выплаты по суверенному долгу в долларах. Однако сильнее всего на восстановление рубля, по мнению автора, повлияло решение президента РФ Владимира Путина перейти в расчетах за энергопоставки на рубли.

«Если Путину удастся заставить эти [недружественные] страны платить в рублях, им придется пойти и купить их. В большом количестве. Спрос на [национальную] валюту резко возрастет, и стоимость рубля, естественно, повысится. Именно ожидание этого роста способствовало повышению рыночной стоимости рубля», — подытожили в материале.

23 марта Путин объявил, что Россия переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли из-за потери надежности западными валютами. В последний день месяца он подписал соответствующий указ. Однако ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование России нарушением контрактов и заявили о планах не выполнять его.

Впрочем, например, 3 апреля власти Словакии заявили, что страна будет оплачивать энергоресурсы рублями. По словам министра экономики страны Рихарда Сулика, Словакия закупает в России около 85% необходимого ей газа. При этом он подчеркнул, что выступает за диверсификацию газовых поставок, однако для этого потребуется несколько лет.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что решение об оплате газа в рублях было принято, чтобы сберечь доходы от продажи топлива в условиях санкций стран Запада. Он подчеркнул, что данная мера не является попыткой «щелкнуть кому-то по носу», а призвана обезопасить российскую торговлю, чтобы у РФ не отобрали доллары и евро за газ.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

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