WSJ рассказала об угрожающих президентскому самолету нарушениях на заводе Boeing

Нарушения в процессе производства, которые были выявлены в начале 2022 года на одном из заводов Boeing, чуть не обернулись повреждениями строящегося там самолета для американского президента. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщает газета The Wall Street Journal.

Ссылаясь на свои источники, издание сообщает, что во время проверки на заводе оказалось, что рабочие попробовали установить один из двух строящихся новых самолетов президента на домкратах, не подходящих для работы с таким весом. Как отметили в ВВС США, подобное действие могло повредить воздушное судно, но этого не случилось.

По информации газеты, после расследования также выяснилось, что один из рабочих не обладал требуемой квалификацией для проведения подобной операции. К тому же другой рабочий позднее сдал положительный тест на наркотические вещества.

Сообщается, что авиационный парк президента США включает два Boeing-747 в военной модификации VC-25A. Пока лайнер используется главой государства, он получает название Air Force One. В 2017 году ВВС США заказали два новых Boeing 747 на замену VC-25A.

Ранее, 25 марта, стало известно, что самолет президента Польши Анджея Дуды, летевшего в Жешув на встречу с американским лидером Джо Байденом, совершил аварийную посадку в Варшаве. Позднее Дуда улетел на другом самолете.