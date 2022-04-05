19 сотрудников постпредства РФ при ЕС стали персонами нон грата

ЕС объявил 19 сотрудников постоянного представительства России при союзе персонами нон грата. Отмечается, что решение принял верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В пояснении указана расплывчатая формулировка о деятельности, которая противоречит дипстатусу наших представителей, передает телеканал «Известия». Однако, как отмечается, решение появилось на фоне сообщений о событиях в Буче. Российские дипломаты должны будут покинуть территорию Бельгии.

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