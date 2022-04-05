Небензя заявил о намерениях Запада растянуть конфликт на Украине

Запад будет стараться продлить конфликт на Украине, поставляя оружие Киеву. Об этом 5 апреля заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, странам Запада на саму Украину наплевать.

«Она для них была и есть всего лишь пешкой в геополитической игре против России, которой они легко пожертвуют. Но пока постараются продлить этот конфликт, поставляя туда побольше оружия и боеприпасов», — сказал дипломат на заседании Совета Безопасности ООН.

Ранее в этот день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о возможности альянса перевооружить и переоснастить вооруженные силы Украины. По его словам, НАТО оказывает военную поддержку Украине исключительно в том объеме, который не приведет к полномасштабной войне между Россией и НАТО.

Тогда же министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что на складах вооруженных сил Германии почти не осталось оружия, которое может быть поставлено Украине. При этом она подчеркнула, что ФРГ не отказывается от поставок вооружения в эту страну.

Накануне посольство России в США призвало Вашингтон прекратить накачивать Киев оружием. Отмечалось, что неспособность Киева обеспечивать должный контроль и охрану вооружений «привела к разгулу стихийных бандформирований, занимающихся мародерством, грабежами и террором».

5 марта МИД РФ призвал ЕС и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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