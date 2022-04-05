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Германия отдала Украине почти всё подходящее оружие со склада ВС страны

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На складах бундесвера Германии (Вооруженных сил страны) почти не осталось оружия, которое может быть поставлено Украине. Об этом во вторник, 5 апреля, заявила на брифинге министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Спецоперация в Донбассе 5 апреля. Текстовая трансляция
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«Мы рассматриваем системы, которые мы до сих пор не поставляли. Однако у самого бундесвера едва ли остались какие-то [из них] на складах. Мы должны обращать внимание на то, что если мы говорим о старых системах, то с этим связаны многие вопросы логистики, обучения и запасных деталей, которых, возможно, больше нет», — рассказала журналистам министр.

При этом Бербок подчеркнула, что Германия не отказывается от поставок вооружения на Украину.

«Мы не говорим «нет». Мы смотрим, какие решения могут быть, и это мы делаем сообща, как ЕС, НАТО и партнеры по G7», — добавила Бербок.

3 апреля издание Welt сообщило, что Германия отказалась поставлять Киеву 100 единиц боевых машин пехоты типа Marder в ответ на запрос Киева, поступивший на прошлой неделе. В министерстве обороны ФРГ отметили, по данным издания, что их все собственные боевые машины пехоты MARDER привязаны к обязательствам НАТО, поэтому решение также должно быть принято вместе с альянсом.

2 апреля стало известно, что министерство обороны Германии запросило у бюджетного комитета бундестага специальные средства в размере €21 млн для восполнения боеприпасов ручных противотанковых гранатометов Panzerfaust 3, которые были отправлены на Украину.

5 марта в российском МИДе призвали ЕС и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.

4 марта в минобороны ФРГ заявили, что Германия подготовила новую партию оружия для поставок на Украину. 26 февраля сообщалось, что в Киев отправят 400 единиц противотанкового оружия производства ФРГ. До этого власти страны не разрешали поставлять оружие немецкого производства украинским военным.

24 февраля Россия начала проводить специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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