Германия отдала Украине почти всё подходящее оружие со склада ВС страны

На складах бундесвера Германии (Вооруженных сил страны) почти не осталось оружия, которое может быть поставлено Украине. Об этом во вторник, 5 апреля, заявила на брифинге министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

«Мы рассматриваем системы, которые мы до сих пор не поставляли. Однако у самого бундесвера едва ли остались какие-то [из них] на складах. Мы должны обращать внимание на то, что если мы говорим о старых системах, то с этим связаны многие вопросы логистики, обучения и запасных деталей, которых, возможно, больше нет», — рассказала журналистам министр.

При этом Бербок подчеркнула, что Германия не отказывается от поставок вооружения на Украину.

«Мы не говорим «нет». Мы смотрим, какие решения могут быть, и это мы делаем сообща, как ЕС, НАТО и партнеры по G7», — добавила Бербок.

3 апреля издание Welt сообщило, что Германия отказалась поставлять Киеву 100 единиц боевых машин пехоты типа Marder в ответ на запрос Киева, поступивший на прошлой неделе. В министерстве обороны ФРГ отметили, по данным издания, что их все собственные боевые машины пехоты MARDER привязаны к обязательствам НАТО, поэтому решение также должно быть принято вместе с альянсом.

2 апреля стало известно, что министерство обороны Германии запросило у бюджетного комитета бундестага специальные средства в размере €21 млн для восполнения боеприпасов ручных противотанковых гранатометов Panzerfaust 3, которые были отправлены на Украину.

5 марта в российском МИДе призвали ЕС и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.

4 марта в минобороны ФРГ заявили, что Германия подготовила новую партию оружия для поставок на Украину. 26 февраля сообщалось, что в Киев отправят 400 единиц противотанкового оружия производства ФРГ. До этого власти страны не разрешали поставлять оружие немецкого производства украинским военным.

24 февраля Россия начала проводить специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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