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Директор РУССТРАТа объяснила итоги выборов в Сербии

Директор РУССТРАТа Панина: итоги президентских и парламентских выборов в Сербии стоит рассматривать отдельно
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Победа действующего сербского лидера Александра Вучича была ожидаемой. Об этом во вторник, 5 апреля, рассказала «Известиям» директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина, добавив, что итоги президентских и парламентских выборов стоит рассматривать отдельно друг от друга.

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По словам эксперта, если Вучич уверенно победил и даже прирастил голоса, то Сербская прогрессивная партия (СПП), сохранив большинство, часть голосов все-таки потеряла.

«Победа Вучича была ожидаемой: под его руководством Сербия показала лучшие в Европе темпы экономического роста, общество ощутило повышение благосостояния, значительное улучшение экономической ситуации. Идеологические приоритеты Вучича также находят понимание у сербов, большинство из которых тверды в своих симпатиях к России и не забыли натовские бомбардировки 1999 года», — указала она.

Экономические достижения Сербии, о которых все чаще говорят как о «балканском тигре», наглядно демонстрируют, чего может достичь страна, стремящаяся сохранить свой суверенитет и независимую политику, подчеркнула Панина.

По словам эксперта, граждане Сербии понимают, что государству выгоден проводимый курс, именно поэтому прозападная оппозиция, возглавляемая Здравко Поношем, не смогла достойно выступить даже в столичном Белграде.

«С другой стороны, отношение сербов к СПП уже начинает отличаться от отношения к самому Вучичу. События на Украине поляризовали сербское общество, где абсолютное большинство поддерживает Россию. На этом фоне осторожная, направленная на сглаживание острых углов позиция функционеров СПП не удовлетворила многих сербов, ожидавших большей твердости и ясности в этом принципиальном вопросе. В результате СПП потеряла 17%, получив 43,6% вместо 60,6% на предыдущих выборах», — отметила она.

Как добавила Панина, голоса прогрессистов при этом достались тем силам, которые не стеснялись демонстрировать абсолютную поддержку РФ, использовать российскую символику и портреты российского лидера Владимира Путина в своей избирательной кампании.

О победе Вучича стало известно накануне. Путин поздравил его с переизбранием. Как отметил в телеграмме российский лидер, итоги голосования только «подтверждают широкую поддержку сербскими гражданами курса» действующего главы государства, направленного на решение актуальных социально-экономических задач и проведение самостоятельной, независимой внешней политики.

Также в понедельник Вучич заявил, что Сербия будет стремиться сохранить партнерские и дружеские отношений с Россией. Страна продолжит политику военного нейтралитета и откажется от вступления в любые военные блоки, заверил он.

Первоначально парламентские выборы должны были состояться в 2024 году, но голосование перенесли. СПП выдвинула Вучича кандидатом на пост главы государства.

Летом 2020 года партия президента Вучича получила на выборах большинство голосов избирателей — 63%. Это стало рекордным результатом за всю историю выборов в Сербии. Второе место — у коалиции социалистов с результатом 11%.

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