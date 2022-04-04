Путин поздравил Вучича с победой на президентских выборах в Сербии
Российский лидер Владимир Путин поздравил действующего президента Сербии Александра Вучича с победой на выборах главы государства. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
В поздравительной телеграмме Путин отметил, что итоги голосования только «подтверждают широкую поддержку сербскими гражданами курса Александра Вучича, направленного на решение актуальных социально-экономических задач и проведение самостоятельной, независимой внешней политики».
«Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет и впредь способствовать упрочению отношений стратегического партнерства, существующих между нашими странами. Это, несомненно, отвечает интересам братских народов России и Сербии», — написал в телеграмме Путин.
О победе Вучича стало известно ранее в этот же день. По данным сербского ЦИК, после подсчета 90,71% бюллетеней Вучич (коалиция «Вместе можем всё») побеждает с результатом 59,55%, на втором месте идет экс-глава Генштаба Сербии Здравко Понош (коалиция «Объединенные для победы Сербии») с результатом 17,53%. Третье место занимает Милош Йованович с результатом 5,82%. Явка на президентских и парламентских выборах, прошедших в Сербии в воскресенье, составила 58–60%.
Также в понедельник Вучич заявил, что Сербия будет стремиться сохранить партнерские и дружеские отношений с Россией. Страна продолжит политику военного нейтралитета и откажется от вступления в любые военные блоки, заверил он.
Первоначально парламентские выборы должны были состояться в 2024 году, но голосование перенесли. 6 марта Сербская прогрессивная партия (СПП) выдвинула Вучича кандидатом на пост главы государства.
Летом 2020 года партия президента Вучича получила на выборах большинство голосов избирателей — 63%. Это стало рекордным результатом за всю историю выборов в Сербии. Второе место — у коалиции социалистов с результатом 11%.