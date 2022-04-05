Удар «Калибрами» нанесен по военным объектам Украины с корабля в Черном море

Вооруженные Силы России нанесли ракетный удар высокоточными ракетами «Калибр» с корабля в Черном море по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом 5 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Экипаж малого ракетного корабля Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск семью крылатыми ракетами «Калибр» по назначенным наземным целям на территории Украины», — сказал представитель Минобороны.

Задача выполнена в рамках специальной военной операции во защите жителей Донбасса, отметил он.

Ранее, в понедельник, в Минобороны России сообщили об уничтожении беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Байрактар» украинских националистов расчетом тактического зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор». В процессе несения боевого дежурства были обнаружены 20 воздушных целей. В результате грамотных действий расчета ЗРК «Тор» все цели были взяты на сопровождение и уничтожены. Среди них — семь боевых беспилотников.

4 апреля Конашенков сообщил, что российская авиация нанесла удары по 17 военным объектам Украины, среди которых два командных пункта и узла связи, два склада боеприпасов и одно хранилище топлива, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения украинских войск.

Также в понедельник спецназ Росгвардии уничтожил диверсионную группу и цех по производству боеприпасов в Киевской области. В пресс-службе Росгвардии рассказали, что в ликвидации диверсионной группы противника спецназовцам помогли местные жители села, рассказавшие, что националисты могут укрываться в одном из пустующих домов.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

24 февраля Россия начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

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