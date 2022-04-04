Российская авиация нанесла удары по 17 военным объектам Украины. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 17 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта и узла связи, два склада боеприпасов и одно хранилище топлива, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения украинских войск, заявил он.

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Северодонецк.

Конашенков отметил, что подразделения народной милиции Луганской Народной Республики продвинулись за день на 2 км и блокировали населенные пункты Новотошковское, Боровское и Метелкино.

Ранее в этот день генерал-майор рассказал, что за минувшую ночь Воздушно-космические силы России уничтожили 14 военных объектов Украины. Среди ликвидированных объектов были два пункта управления и две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» в районах Красногорка и Верхнеторецкое.

В тот же день в районе Лисичанска в результате авиаудара был уничтожен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ и расположенные рядом склады с боеприпасами.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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