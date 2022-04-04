Прямой эфир
Мир
Германия намерена выслать 40 сотрудников посольства РФ
Мир
Минобороны обвинило Киев в ведении информкампании против ВС РФ
Мир
Послу Чехии заявлен протест в связи с высылкой Прагой дипломата РФ
Мир
МО РФ предупредило об опасности для сотрудников ООН из-за раздачи Киевом оружия
Политика
В Госдуму внесен проект о признании геноцида русских на Украине
Туризм
Албания откроет безвизовый режим для россиян с 1 мая по 30 сентября
Политика
В ГД внесли проект о признании выданных в Армении водительских прав
Экономика
ЦБ РФ повысил курс доллара на 16,47 копейки
Экономика
Глава МИД Австрии выступил против эмбарго на поставки газа из РФ
Мир
В ООН намерены дать оценку событиям в Буче на основе расследования
Мир
Франция решила выслать ряд российских дипломатов
Сюжет:

Российская авиация нанесла удары по 17 военным объектам Украины

Минобороны РФ: российская авиация нанесла удары по 17 военным объектам Украины
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская авиация нанесла удары по 17 военным объектам Украины. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 17 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта и узла связи, два склада боеприпасов и одно хранилище топлива, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения украинских войск, заявил он.

Спецоперация в Донбассе 4 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Северодонецк.

Конашенков отметил, что подразделения народной милиции Луганской Народной Республики продвинулись за день на 2 км и блокировали населенные пункты Новотошковское, Боровское и Метелкино.

Ранее в этот день генерал-майор рассказал, что за минувшую ночь Воздушно-космические силы России уничтожили 14 военных объектов Украины. Среди ликвидированных объектов были два пункта управления и две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» в районах Красногорка и Верхнеторецкое.

В тот же день в районе Лисичанска в результате авиаудара был уничтожен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ и расположенные рядом склады с боеприпасами.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022