Эстонские парламентарии предложили объявить посла РФ персоной нон грата

Депутаты эстонского парламента предложили МИДу страны объявить посла России Владимира Липаева персоной нон грата.

Одним из авторов инициативы выступил экс-глава эстонского министерства иностранных дел Урмас Рейнсалу. Подписались под обращением 11 депутатов.

«В соответствии с законом о международных отношениях мы призываем вас предложить президенту через правительство объявить Владимира Липаева, главу российской дипломатической миссии в Эстонии, персоной нон грата... и призвать другие страны сделать аналогичные шаги», — цитирует обращение газета Postimees 5 апреля.

При этом депутат Европарламента, экс-глава МИД Эстонии Марина Кальюранд отметила необходимость сначала отозвать из Москвы эстонского посла, чтобы не дать России возможности его выслать.

Страны Запада возобновили практику высылки российских дипломатов с февраля. Как отмечали в МИД РФ поводом для подобных недружественных мер используются надуманные обвинения.

Так, накануне, 4 апреля, Литва выслала российского посла и понизила уровень дипотношений с РФ. Также было закрыто консульство России в Клайпеде. Схожие меры последовали от Латвии - также был понижен уровень дипотношений. Отмечалось, что решение принято на фоне событий в украинской Буче, которые Минобороны РФ уже назвало провокацией.

В тот же день стало известно, что Германия намерена выслать 40 сотрудников посольства России. По словам главы германского МИДа Анналены Бербок, сотрудники российского посольства каждый день работали в Германии «против нашей свободы, против сплоченности общества».

Помимо этого, Франция решила выслать из страны ряд дипломатов РФ. Как отмечает французский телеканал BFM, речь идет примерно о 30 российских дипломатах. В МИД РФ, комментируя новости о высылке российских дипломатических работников, указали, что страны получат на свои действия достойный ответ.

8 марта МИД Болгарии объявил 10 российских дипломатов персонами нон грата. Как сообщила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова, формулировка причины высылки обычная — «деятельность, несовместимая с их статусом».