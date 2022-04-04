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В СФ предупредили Польшу о зеркальном ответе на возможные санкции против членов ЕР

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Если власти Польши введут персональные санкции против депутатов партии «Единая Россия», а также запретят выдавать гражданам Российской Федерации шенгенские визы, РФ готова ответить зеркально. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

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«Россия готова к зеркальному ответу, в случае если эти угрозы будут реализованы. Мы от правила симметричных ответов не отошли ни разу за всё время существования этих безумных инициатив. Что же может помешать нам на этот раз?» — рассказал политик в беседе с «РИА Новости».

По его мнению, все высказывания, которые позволяют себе польские власти, сделаны ими от «бессилия».

Ранее в этот же день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Германию в торможении введения намного более жестких санкций в отношении России. Он также призвал ввести персональные рестрикции против всех членов партии «Единая Россия». По данным на конец 2021 года, в организации состоят 2,1 млн человек.

2 апреля Моравецкий назвал санкции против России неэффективными. В качестве доказательства своего заявления он отметил укрепление рубля.

В тот же день российский политолог Руслан Бальбек подчеркнул, что они никогда не были особо эффективными. По его словам, западные страны в результате своих убеждений стали заложниками собственной идеологии. Она помешала им увидеть настоящий эффект вводимых против РФ рестрикций.

Это 24 марта подтвердил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Он заявил, что находится под бессрочными санкциями США, Евросоюза (ЕС) и еще нескольких стран уже на протяжении восьми лет и за всё это время ни разу на себе не ощущал их влияния.

Западные страны начали вводить новые санкции против России после того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили всеобщую мобилизацию и заявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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