МО Турции рассказало о планах эвакуировать людей с Украины морским путем

Власти Турции планируют эвакуировать всех изъявивших желание людей, в том числе своих граждан, с территории Украины морским путем. Об этом заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.

Отмечается, что вывоз людей может состояться «в ближайшие дни».

«Мы прилагаем важные усилия для эвакуации всех мирных жителей, особенно граждан Турции, которые испытывают трудности в Украине. Мы считаем, что в ближайшие дни можно будет эвакуировать оттуда мирных жителей морским путем», — приводит слова Акара его пресс-служба.

Ранее, 3 апреля, стало известно, что украинская сторона сорвала гуманитарные операции по вывозу из Мариуполя населения и иностранцев. Как сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, по личным просьбам к президенту России от властей Германии, Франции и Турции Москва организовала все условия по обеспечению безопасности гумкоридоров для эвакуации мирных жителей и иностранцев из Мариуполя в Бердянск. Затем граждане должны были отправиться наземным транспортом в Крым или Запорожье, а также морским транспортом по избранным направлениям.

Однако, по его словам, гуманитарные операции по спасению мариупольцев и иностранных граждан были цинично сорваны украинской стороной.

В тот же день сообщалось, что из Мариуполя в Безыменное в Донецкой Народной Республике (ДНР) эвакуировали еще 164 человек, включая 32 ребенка.

2 апреля стало известно, что за сутки с территории Украины в Россию были эвакуированы 14 168 человек, из них 891 ребенок. Всего с начала спецоперации в РФ попали уже 557 565 человек, из которых 111 870 — дети. Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении без участия украинской стороны всего вышли 121 497 человек, в том числе за истекшие сутки — 2464.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании их суверенитета.

24 февраля российский лидер объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Он указал, что оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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