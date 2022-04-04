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МО Турции рассказало о планах эвакуировать людей с Украины морским путем

Министр обороны Турции: Анкара планирует эвакуацию своих граждан с Украины морским путем
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Власти Турции планируют эвакуировать всех изъявивших желание людей, в том числе своих граждан, с территории Украины морским путем. Об этом заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.

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Отмечается, что вывоз людей может состояться «в ближайшие дни».

«Мы прилагаем важные усилия для эвакуации всех мирных жителей, особенно граждан Турции, которые испытывают трудности в Украине. Мы считаем, что в ближайшие дни можно будет эвакуировать оттуда мирных жителей морским путем», — приводит слова Акара его пресс-служба.

Ранее, 3 апреля, стало известно, что украинская сторона сорвала гуманитарные операции по вывозу из Мариуполя населения и иностранцев. Как сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, по личным просьбам к президенту России от властей Германии, Франции и Турции Москва организовала все условия по обеспечению безопасности гумкоридоров для эвакуации мирных жителей и иностранцев из Мариуполя в Бердянск. Затем граждане должны были отправиться наземным транспортом в Крым или Запорожье, а также морским транспортом по избранным направлениям.

Однако, по его словам, гуманитарные операции по спасению мариупольцев и иностранных граждан были цинично сорваны украинской стороной.

В тот же день сообщалось, что из Мариуполя в Безыменное в Донецкой Народной Республике (ДНР) эвакуировали еще 164 человек, включая 32 ребенка.

2 апреля стало известно, что за сутки с территории Украины в Россию были эвакуированы 14 168 человек, из них 891 ребенок. Всего с начала спецоперации в РФ попали уже 557 565 человек, из которых 111 870 — дети. Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении без участия украинской стороны всего вышли 121 497 человек, в том числе за истекшие сутки — 2464.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании их суверенитета.

24 февраля российский лидер объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Он указал, что оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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