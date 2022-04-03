Из Мариуполя в Безыменное эвакуированы 164 человека

Из Мариуполя в Безыменное в Донецкой Народной Республике (ДНР) эвакуировали еще 164 человек, включая 32 ребенка. Об этом сообщил в воскресенье, 3 апреля, штаб территориальной обороны ДНР.

«В течение дня 3 апреля с 8:00 до 16:00 из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 164 человека, включая 32 ребенка», — отмечается в заявлении ведомства в Telegram-канале.

Все эти люди на данный момент находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.

Telegram-канал штаба призывает население воздержаться от столкновений с украинскими боевиками.

2 апреля также штаб территориальной обороны ДНР оповещал, что за предыдущие сутки из Мариуполя были спасены 328 человек, среди них 72 ребенка.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании их суверенитета.

24 февраля российский лидер объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Он указал, что оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».