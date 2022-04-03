Минобороны сообщило о срыве Украиной гумопераций по вывозу людей из Мариуполя

Украинская сторона сорвала гуманитарные операции по вывозу из Мариуполя населения и иностранцев. Об этом 3 апреля сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, по личным просьбам к президенту России от властей Германии, Франции и Турции Москва организовала все условия по обеспечению безопасности гумкоридоров для эвакуации мирных жителей и иностранцев из Мариуполя в Бердянск. Затем граждане должны были отправиться наземным транспортом в Крым или Запорожье, а также морским транспортом по избранным направлениям.

«К сожалению, хорошо организованные и подготовленные гуманитарные операции по спасению мариупольцев и иностранных граждан были цинично сорваны украинской стороной: участок маршрута, прилегающий к городу Мариуполю, неоднократно подвергался интенсивному огневому воздействию подразделений ВСУ и националистических батальонов, в том числе из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия», — подчеркнул генерал-полковник.

Так, гуманитарная колонна в сопровождении представителей Международного Комитета Красного Креста в течение двух суток находилась в районах сбора (Бердянск, поселок Мангуш) в ожидании прекращения огня со стороны бойцов нацформирований и подтверждения украинским руководством введения «режима тишины».

«Таким образом, полностью поддержанные Российской Федерацией гуманитарные инициативы, предпринятые руководством Франции, Германии и Турции, официальным Киевом цинично проигнорированы», — заявил Мизинцев.

Он добавил, что российская сторона с 06:00 4 апреля 2022 года вновь открывает гуманитарный коридор для спасения иностранных граждан и мирных жителей из Мариуполя.

2 апреля стало известно, что за сутки с территории Украины в Россию были эвакуированы 14 168 человек, из них 891 ребенок. Всего с начала спецоперации в РФ попали уже 557 565 человек, из которых 111 870 — дети. Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении без участия украинской стороны всего вышли 121 497 человек, в том числе за истекшие сутки — 2464.

31 марта Мизинцев сообщил об еще одном срыве эвакуации жителей Мариуполя из-за действий украинских бойцов. Участок маршрута, прилегающий к Мариуполю, неоднократно подвергался обстрелам подразделениями ВСУ и националистическими батальонами. Тогда гуманитарная колонна также не смогла пройти из Бердянска в Мариуполь.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик Донбасса объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».