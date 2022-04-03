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В Китае обнаружили новый подвариант омикрон-штамма COVID-19
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В Китае обнаружили новый подвариант омикрон-штамма COVID-19

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На востоке Китая в городе Сучжоу обнаружили новый подвариант омикрон-штамма коронавируса. Его обозначили как BA.1.1. Об этом 3 апреля сообщает информационный портал Shin.

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Предварительные выводы о появлении нового варианта омикрон-штамма появились после того, как ученым не удалось обнаружить высокогомологичные генетические последовательности в банках данных генома COVID-19.

По сообщению центра по контролю и профилактике заболеваний города Сучжоу, в настоящее время проводится анализ и сравнение новой мутации омикрон-штамма.

30 марта в ВОЗ заявили о росте смертности от COVID-19 в мире. По данным организации, за неделю с 21 по 27 марта 2022 года количество новых случаев заражения уменьшилось на 14% по сравнению с предыдущей неделей. С другой стороны, за тот же самый период число новых летальных случаев за неделю увеличилось на 43%.

28 марта в Шанхае объявили крупнейший локдаун из-за коронавируса за два года. Локдаун будет поделен на две фазы и станет самым интенсивным в Китае с момента локдауна в Ухане, где была выявлена первая в мире вспышка нового коронавируса в 2019 году.

16 марта эксперт спрогнозировал рост числа заболевших коронавирусом в Китае в ходе начавшейся недавно там новой вспышки заболевания. Как отметил специалист по безопасности в сфере здравоохранения из Городского университета Гонконга Николас Томас, волна инфекции в Китае будет расти в течение четырех–шести недель, прежде чем пойти на спад.

В тот же день стало известно, что и в Израиле у двух вернувшихся из-за границы пассажиров выявили новый подвариант «Омикрона».

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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