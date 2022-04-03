Источники сообщили об отказе Германии поставлять Украине 100 БМП Marder

Германия отказалась поставлять Киеву 100 единиц БМП типа Marder в ответ на запрос Киева, поступивший на прошлой неделе. Об этом сообщило в воскресенье, 3 апреля, издание Welt со ссылкой на источники и письмо от министерства обороны Украины.

Как пишет издание, на прошлой неделе украинский министр обороны Алексей Резников направил письмо в министерство обороны Германии, попросив передать 100 БМП типа Marder и другие тяжелые вооружения. На что министр обороны Кристин Ламбрехт, находившаяся в тот день в Вашингтоне, немедленно отклонила запрос в телефонном разговоре с Резниковым, как сообщают правительственные круги в Киеве.

Министерство обороны ФРГ подтвердило изданию наличие запроса, но представило его иначе: «Есть запрос по куницам. Все наши собственные боевые машины пехоты MARDER привязаны к обязательствам НАТО, поэтому решение также должно быть принято в рамках НАТО».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 29 марта говорил, что поставки летального оружия Украине Западом безответственны, его бесконтрольная раздача может создать угрозу для европейских государств. Поставка оружия Западом на Украину является ошибкой, это увеличивает жертвы, но не повлияет на исход операции, говорил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба 1 марта сообщил, что страны Евросоюза (ЕС) и США продолжают поставлять боеприпасы, оружие и топливо на Украину непрерывным потоком.

Ранее Резников назвал беспрецедентной военную поддержку Киева западными странами. В частности, 21 февраля он сообщил, что в течение месяца Украина получила около 2 тыс. т современного вооружения, боеприпасов и средств бронезащиты. Общий вес военной помощи только от США достиг более 1300 т. Помимо этого, Вашингтон заявил о планах новых поставок вооружения Киеву.

Кроме того, 26 февраля сообщалось, что на Украину отправятся 400 единиц противотанкового оружия производства ФРГ. До этого власти страны не разрешали поставлять оружие немецкого производства украинским военным. В частности, министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт исключала поставки оружия Киеву, считая, что это повредит диалогу по урегулированию на Украине.

Продолжающуюся поставку вооружений Киеву прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что в сложившейся ситуации поставленные вооружения могут стать на украинской территории добычей неонацистов, террористов и мародеров. При этом прежде она отмечала, что Украина уже «нашпигована» натовским оружием, а число западных инструкторов за последние месяцы многократно выросло.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

21 февраля президент РФ Владимир Путин после обращения ДНР и ЛНР подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Также российский лидер подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день договоры были ратифицированы.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса.

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