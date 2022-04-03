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Синоптик спрогнозировал теплый апрель в южных регионах России

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Апрель в южных регионах России будет на 0,5–2 градуса выше средней нормы. Об этом 3 апреля заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«Жителям Восточного Кавказа повезет еще больше. Здесь положительное отклонение от климата составит 3 градуса», — рассказал он на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам синоптика, впервые в этом году на юге России зафиксирована температура воздуха +30 градусов.

«Мощная волна теплого воздуха, пришедшая в южную половину Европейской России, стала причиной аномального, а кое-где рекордного повышения температуры. Впервые с начала года столбики термометров в некоторых регионах превысили отметку +30 градусов. Так было в Адыгее и на Кубани, на Ставрополье, в Северной Осетии и Чеченской Республике. Ну а самой теплой точкой на карте погоды страны стал чеченский Шатой, где воздух прогрелся до +32,6 градуса», — отметил Тишковец.

При этом, по его прогнозам, такое летнее тепло будет непродолжительным — с северо-запада на юг России надвигается холодный атмосферный фронт, который принесет дожди.

Ранее в этот же день ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что на следующей неделе в Москве ожидается улучшение погоды. По ее словам, после 7 апреля температурный режим начнет возвращаться к норме и в город придет климатическая весна.

В ночь на 3 апреля, как сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в Москве за сутки выпало 50% месячной нормы осадков. Также, по словам Тишковца, снежный покров в Москве превысил норму в два раза.

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