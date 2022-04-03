Синоптик спрогнозировала потепление в Москве на следующей неделе

На следующей неделе ожидается улучшение погоды в Москве. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 3 апреля, рассказала ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«После 7 апреля, праздника Благовещения, температурный режим начнет возвращаться к норме и в город придет климатическая весна», — заявила синоптик.

В ночь на 3 апреля, как сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в Москве за сутки выпало 50% месячной нормы осадков.

Кроме того, по словам Тишковца, снежный покров в Москве превысил норму в два раза.

Накануне в Гидрометцентре объявили о продлении желтого уровня погодной опасности в Москве и Подмосковье до вечера воскресенья. Жителей столицы оповестили о сильных порывах ветра до 15 м/с, мокром снеге и гололедице. Предупреждение действует до 21:00 3 апреля в Москве и области.