В Москве за сутки выпало 50% месячной нормы осадков. Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Циклон «Катарина» принес <…> снегопады, которые бывают в начале апреля всего один раз за полвека. Так, например, в Москве, на базовой метеостанции ВДНХ, за минувшие сутки выпало 20 мм осадков, а в центре города, на Балчуге, — 22 мм, что составляет 50% всей месячной нормы», — заявил Тишковец на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он добавил, что в Московской области больше всего в осадкомеры попало в Михайловском — 24 мм и Долгопрудном — 25 мм.

«С отходом циклона в Волго-Вятский регион снегопады пойдут на убыль и прекратятся в Москве к 15 часам, но выпадет уже не более 1–2 мм, после чего окончательно распогодится, но похолодает», — заключил специалист.

Накануне в Гидрометцентре объявили о продлении «желтого» уровня погодной опасности в Москве и Подмосковье до вечера воскресенья. Жителей столицы оповестили о сильных порывах ветра до 15 м/с, мокром снеге и гололедице. Предупреждение действует до 21:00 3 апреля в Москве и области.