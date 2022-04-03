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Снежный покров в Москве превысил норму в два раза

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Снежный покров в Москве превысил норму в два раза. Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве высота сугробов если вчера была 10 см, то сейчас, на утро воскресенья, 31 см. То есть снежный покров вырос на 21 см <…> Но в любом случае, во-первых, это в два раза выше положенной нормы в 15 см», — написал Тишковец на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Синоптик добавил, что с каждым днем сугробы будут таять и сойдут во второй декаде апреля.

Накануне в Гидрометцентре объявили о продлении «желтого» уровня погодной опасности в Москве и Подмосковье до вечера воскресенья. Жителей столицы оповестили о сильных порывах ветра до 15 м/с, мокром снеге и гололедице. Предупреждение действует до 21:00 3 апреля в Москве и области.

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