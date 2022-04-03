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Банкир дал советы по хранению денежных сбережений в условиях санкций

Банкир Евстифеев рассказал, как хранить сбережения в условиях санкций
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После введения западными странами санкций в долларах и евро следует хранить не более 50% от всей суммы денежных средств, еще 25% в рублях и столько же в «альтернативных» валютах. Такой совет гражданам дал в воскресенье, 3 апреля, начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

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«Оптимальным будет являться такое соотношение: 25% на российский рубль, что позволит получить повышенную доходность; 50% на западные валюты, которые хеджируют девальвационный риск рубля, еще 25% на новые альтернативы, например юань, гонконгский доллар и так далее, это диверсифицирует геополитический риск», — сообщил эксперт в интервью «РИА Новости».

Он добавил, что выбор валюты для хранения накоплений сузился, ведь в наличии теперь нельзя найти доллары, евро, франки и фунты, тогда как еще в начале 2022 года они составляли в общей сложности более половины «идеальной» корзины накоплений. В силу геополитической обстановки их может постепенно вытеснить китайский юань.

Однако Евстифеев попросил граждан обратить внимание на индивидуальные риски, которых юань не лишен наравне с любой другой валютой: Народный банк Китая проводит политику контроля за движением капитала, что равно изменению курса по политическим и экономическим причинам, а не рыночным факторам.

2 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о значительно пошатнувшемся престиже доллара и евро на фоне «бандитско-санкционных игр» стран Запада.

По его словам, в настоящее время больше стран в системе взаиморасчетов отдают предпочтение своим национальным валютам. Несмотря на то что этот процесс находится на начальной стадии, заявил Песков, остановить его уже нельзя.

Журналисты китайской газеты Global Times 1 апреля отметили, что спецоперация РФ может стать катализатором для «похорон гегемонии Соединенных Штатов» и концом доминирования доллара в мире. По данным журналистов, власти США планировали использовать конфликт для ослабления России, а также получения экономической и политической выгоды. Кроме того, пишет издание, Вашингтон использует возникшую ситуацию, чтобы укрепить свою гегемонию в мире и помешать Европе действовать автономно.

Как рассказала 31 марта «Известиям» вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова, существуют риски ослабления доллара. По ее словам, страны будут пересматривать структуру своих резервов в пользу других валют. Возможно, это будет китайский юань.

24 февраля 2022 года российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Несогласные с проведением специальной операции страны ввели новые санкции против РФ.

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