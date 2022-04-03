МИД ответил Чехии на призыв к дипломатам отказаться от службы России

МИД РФ прокомментировал обращение Чехии к российским дипломатам, заявив, что российские дипломаты, в отличие от чешских, не предают память тех, кто отдал жизни ради общего будущего. Об этом в субботу, 2 апреля, говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что МИД Чехии опубликовал обращение к российским дипломатам с призывом «покинуть тонущий корабль» и «выйти из круга пособников зла». Чешские дипломаты напомнили российским коллегам, что у них есть нечто общее — «мы все служим своим правительствам и своим народам в качестве госслужащих и дипломатов».

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что с чешскими дипломатами у них действительно есть нечто общее.

«Только вы об этом давно забыли, предали и продали страницы нашей общей истории. А мы — помним. Мы не предаем память тех, кто отдал жизни ради нашего с вами будущего», — говорится в сообщении, которое сопровождается чешским плакатом с советскими солдатами и надписью «Спасибо освободителям!».

Ранее, 26 марта, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что республика после отзыва согласия на работу российских генеральных консульств в Карловых Варах и Брно хочет сохранить «хотя бы элементарные» дипотношения с РФ.

Комментируя призыв муниципалитета района Прага-6 к правительству страны ограничить права России на здание школы при посольстве РФ, вынужденной прекратить обучение детей в 2020 году в связи со взрывом на военных складах в деревне Врбетице, в причастности к которому власти Чехии подозревают российские спецслужбы, он сказал, что данная инициатива противоречит международным соглашениям.

Российско-чешские отношения резко обострились после 17 апреля 2021 года. Тогда власти Чехии обвинили Москву в якобы причастности к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Из страны были высланы 18 российских дипломатов, которых признали сотрудниками российских спецслужб. Москва ответила симметрично.

В июне 2021-го Чехия потребовала от России компенсации ущерба на сумму €25,5 млн в связи со взрывами на складах во Врбетице. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что в ведомстве требования о компенсации сочли вымогательством.

Тогда же правительство РФ утвердило перечень недружественных России стран, в который попала и Чехия.

29 января 2022 года администрация президента Чехии Милоша Земана по ошибке уничтожила секретный отчет о взрывах на военных складах во Врбетице, в организации которых власти подозревают российские спецслужбы. После этого Земан заявил, что чешская контрразведка не располагает доказательствами, что агенты российских спецслужб проникли на склады во Врбетице, где в 2014 году были взрывы.