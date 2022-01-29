В Чехии случайно уничтожили секретный отчет о взрывах на военных складах

Администрация президента Чехии Милоша Земана по ошибке уничтожила секретный отчет о взрывах на военных складах в деревне Врбетице, в организации которых власти подозревают российские спецслужбы. Об этом в субботу, 29 января, сообщило радио Český rozhlas со ссылкой на источники в администрации президента и следственной группе.

Отмечается, что данный факт выяснился, когда полиция попросила у администрации президента представить для проверки секретный документ. Правоохранители получили ответ, что отчет по ошибке был уничтожен.

Представители администрации заверили, что лица, не имеющие допуска к работе с секретной документацией, не могли ознакомиться с отчетом о Врбетице. Полиция проверит, не нарушила ли администрация главы государства чешские законы.

Российско-чешские отношения резко обострились после 17 апреля 2021 года. Тогда власти Чехии обвинили Москву в якобы причастности к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Из страны были высланы 18 российских дипломатов, которых признали сотрудниками российских спецслужб.

В ответ МИД РФ выразил Чехии решительный протест, назвав обвинения «голословными и надуманными». Кроме этого, 20 сотрудников чешского посольства в Москве были объявлены персонами нон грата. Позже страны привели к паритету численность дипмиссий.

28 июня 2021 года стало известно, что Чехия потребовала от России компенсации ущерба на сумму €25,5 млн в связи со взрывами на складах во Врбетице.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что в ведомстве требования о компенсации сочли вымогательством.