Свои люди: что можно найти в Старом Ташкенте

Знакомство с Узбекистаном, считают знатоки, надо начинать со Старого Ташкента — этот город в городе, который уже теснят современные постройки, живет в своем ритме, обладает собственной энергетикой и неповторимым обликом. Что здесь еще можно застать — в фотогалерее «Известий»