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Свои люди: что можно найти в Старом Ташкенте

Как живут местные общины
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Исчезающий город: Старый Ташкент
Фото: Ильдар Садыков
Знакомство с Узбекистаном, считают знатоки, надо начинать со Старого Ташкента — этот город в городе, который уже теснят современные постройки, живет в своем ритме, обладает собственной энергетикой и неповторимым обликом. Что здесь еще можно застать — в фотогалерее «Известий»
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Исчезающий город: Старый Ташкент
Фото: Ильдар Садыков
Практически в каждом дворе Старого города высоко над землей висят завернутые в белую ткань выдолбленные тыквы — в них живут перепелки. Считается, что в доме, где поселилась эта птица, всегда царят мир и спокойствие
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Исчезающий город: Старый Ташкент
Фото: Ильдар Садыков
Местные дети предпочитают компьютерным играм «слона» или футбол
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Исчезающий город: Старый Ташкент
Фото: Ильдар Садыков
Махалля — социальный институт общинного типа — возник много столетий назад
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Исчезающий город: Старый Ташкент
Фото: Ильдар Садыков
Раньше этими организациями руководили аксакалы, а сейчас — избранный председатель
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Исчезающий город: Старый Ташкент
Фото: Ильдар Садыков
Члены общины собираются вместе, чтобы попить чаю, отметить традиционные праздники или проводить в последний путь умершего человека
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Исчезающий город: Старый Ташкент
Фото: Ильдар Садыков
Дневная молитва в местной мечети
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Исчезающий город: Старый Ташкент
Фото: Ильдар Садыков
Возраст некоторых домов Старого города — около 200 лет. Как правило, фундамент здесь делали из жженного кирпича, сверху укладывали арчу — очень прочное дерево, в эту балку под наклоном вставлялись деревянные брусья, а с двух сторон выкладывались глиняные кирпичи — гувала. Такие дома выдержали разрушительное землетрясение 1966 года
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Исчезающий город: Старый Ташкент
Фото: Ильдар Садыков
Коренные жители этих мест очень гордятся своим происхождением
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Исчезающий город: Старый Ташкент
Фото: Ильдар Садыков
В общественных местах нередко можно услышать слова «я коренной ташкентский» или «старогородский». Старогородский узбек всегда узнает земляка по специфичному говору
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Исчезающий город: Старый Ташкент
Фото: Ильдар Садыков
В этой части города можно встретить много женщин в хиджабах
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Исчезающий город: Старый Ташкент
Фото: Ильдар Садыков
В стенах жилищ, выходящих на улицу, не делали окон
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Исчезающий город: Старый Ташкент
Фото: Ильдар Садыков
Глухие стены должны были спрятать от посторонних глаз то, что происходит в доме
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Исчезающий город: Старый Ташкент
Фото: Ильдар Садыков
Так выглядят дворы в Старом Ташкенте
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Исчезающий город: Старый Ташкент
Фото: Ильдар Садыков
Во дворе можно не только гулять и играть, но и делать уроки
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Исчезающий город: Старый Ташкент
Фото: Ильдар Садыков
Сердце Старого Ташкента — исторический комплекс Хаст-Имам
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Исчезающий город: Старый Ташкент
Фото: Ильдар Садыков
С приходом весны в небо над Старым городом поднимаются тысячи воздушных змеев
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Исчезающий город: Старый Ташкент
Фото: Ильдар Садыков
Хашар — одна из древних и неизменных традиций узбекского народа, часть его культуры
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Исчезающий город: Старый Ташкент
Фото: Ильдар Садыков
Весь махалля собирается в назначенный день, чтобы потрудиться на благо общества — отремонтировать дом, поучаствовать в восстановлении исторических памятников
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Исчезающий город: Старый Ташкент
Фото: Ильдар Садыков
В 2012-м глава государства подписал указ о реконструкции и благоустройстве Старого города — кроме реставрации мечетей и других памятников архитектуры, власти обещали заняться старыми саманными постройками
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Исчезающий город: Старый Ташкент
Фото: Ильдар Садыков
От некоторых домов остались лишь развалины
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Исчезающий город: Старый Ташкент
Фото: Ильдар Садыков
Кто-то решил продать дом и переселиться в более благоустроенное жилье
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Исчезающий город: Старый Ташкент
Фото: Ильдар Садыков
На месте трех махалля — «Алмазар», «Укчи», «Чакар» — растет деловой центр Tashkent City
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Исчезающий город: Старый Ташкент
Фото: Ильдар Садыков
Старый город теснят новые районы
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Исчезающий город: Старый Ташкент
Фото: Ильдар Садыков
К настоящему моменту в городе осталось всего 15 махалля, где любопытствующие могут погрузиться в атмосферу Старого Ташкента
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