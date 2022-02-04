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Пашинян на встрече с Алиевым подчеркнул важность заключения мирного договора
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Пашинян на встрече с Алиевым подчеркнул важность заключения мирного договора

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Премьер Армении Никол Пашинян отметил важность урегулирования карабахского конфликта и заключения мирного договора на видеоконференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщает пресс-служба армянского правительства.

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«Премьер-министр Пашинян подчеркнул необходимость долгосрочного урегулирования нагорнокарабахского конфликта под сопредседательством Минской группы ОБСЕ и заключения мирного соглашения», — говорится в сообщении.

Конференция прошла при посредничестве и участии президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Евросовета Шарля Мишеля.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями по решению существующих гуманитарных проблем, а также по снижению напряженности на армяно-азербайджанской границе.

14 декабря 2021 года Пашинян и Алиев заверили ЕС в приверженности реализации договоренностей по Карабаху, достигнутых при посредничестве России.

Как отметил Шарль Мишель, определяющее значение имеет решение ключевых гуманитарных вопросов, таких как освобождение задержанных и решение судеб пропавших без вести.

26 ноября 2021 года в Сочи прошли трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, Алиева и Пашиняна. По итогам встречи было опубликовано совместное заявление. В нем указано, что стороны условились предпринять шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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