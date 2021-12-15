Армения и Азербайджан заверили ЕС в реализации договоренностей по Карабаху

Лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев заверили ЕС в приверженности реализации договоренностей по Карабаху, достигнутых при посредничестве России. Об этом сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель во вторник, 14 декабря.

«Премьер-министр Пашинян и президент Алиев подтвердили, что ключевые обязательства, взятые в рамках двух трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, будут выполнены и что договоренности, достигнутые в Сочи 26 ноября 2021 года, должны быть реализованы», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Евросовета.

Мишель подчеркнул, что определяющее значение имеет решение ключевых гуманитарных вопросов, таких как освобождение задержанных и решение судеб пропавших без вести. Он отметил, что гуманитарные жесты обеих сторон будут способствовать укреплению доверия между странами и помогут создать условия для примирения и мира.

«ЕС будет продолжать поддерживать усилия по гуманитарному разминированию, в том числе путем предоставления экспертных консультаций и оказания помощи населению, пострадавшему в конфликте, в восстановлении и реконструкции», — заявил председатель Евросовета.

Шарль Мишель также заверил, что Евросоюз предоставит миссию экспертов для решения вопросов демаркации и делимитации границ между Арменией и Азербайджаном.

15 декабря Никол Пашинян сообщил, что Армения и Азербайджан подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги. По его словам, железная дорога будет действовать «в соответствии с международно-признанными пограничными и таможенными правилами на принципах взаимности, под суверенитетом и юрисдикцией стран».