Навка назвала главных конкурентов России в фигурном катании на ОИ

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка 4 февраля прокомментировала работу судьи из США на Олимпийских играх в Пекине. Навка назвала сборную США по фигурному катанию главным конкурентом команды из России. Таким образом она прокомментировала итоги первого соревновательного дня командного турнира по фигурному катанию.

«Очевидно, что американцы будут, грубо выражаясь, топить нашу сборную. Естественно, мы для них главные конкуренты. Тем не менее побеждает сильнейший. Если ты на голову выше, то тогда невозможно получить низкие оценки. Сегодня наши фигуристы, к сожалению, допустили маленькие помарочки. Желаю нашим ребятам крепких нервов, чтобы они показали всё, на что они способны. На то это и Олимпийские игры», — цитирует «РИА Новости» Навку.

Россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову в парном катании все арбитры, за исключением американской судьи, поставили выше 82 баллов. Американская судьба оценила выступление фигуристов из России на 81,12 балла.

После первого дня командного соревнования российские фигуристы занимают вторую позицию, набрав 82,64 балла. Вместе с ними в лидирующей тройке находятся китайцы (82,83 балла) и американцы (75 баллов), сообщает сайт «Спорт-экспресс».

В пятницу в Пекине стартовал командный турнир по фигурному катанию. Российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняла второе место по итогам ритм-танца, а фигурист Марк Кондратюк стал третьим в короткой программе командного турнира ОИ.

4 февраля в Пекине официально стартовали XXIV зимние Олимпийские игры. Грандиозная церемония прошла на национальном стадионе, который также известен как «Птичье гнездо».

Олимпиада пройдет 4–20 февраля, Паралимпиада — 4–13 марта. Предстоящие Игры пройдут сразу в трех кластерах — в Пекине (хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, керлинг), Чжанцзякоу (биатлон, лыжные гонки, сноуборд, прыжки с трамплина) и Яньцине (горные лыжи, бобслей, скелетон и санный спорт).