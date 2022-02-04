Прямой эфир
Экономика
Цена биткоина поднялась выше $40 тыс.
Спорт
Избивший Топора тренер вызвал на ринг Новоселова
Общество
Умер старейший артист петербургского ТЮЗа Владимир Тодоров
Интернет
Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети
Мир
В ДНР приравняли к кибертерроризму блокировку веб-ресурсов Донбасса
Экономика
СПБ Биржа приостановила торги из-за технического сбоя
Спорт
Навка назвала главных конкурентов России в фигурном катании на ОИ
Мир
Пашинян на встрече с Алиевым подчеркнул важность заключения мирного договора
Общество
Экс-главу Дербентского района Дагестана осудили на 7,5 года за растрату
Спорт
Украинские болельщики оскорбляли россиян в полуфинале мини-футбольного Евро
Сюжет:

Навка назвала главных конкурентов России в фигурном катании на ОИ

Навка о судействе в командном турнире Олимпиады: очевидно, что американцы будут топить нас
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка 4 февраля прокомментировала работу судьи из США на Олимпийских играх в Пекине. Навка назвала сборную США по фигурному катанию главным конкурентом команды из России. Таким образом она прокомментировала итоги первого соревновательного дня командного турнира по фигурному катанию.

«Олимпийские игры в Пекине — не сцена для шоу политиков»
Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй — о бойкоте, отношениях Китая с Россией и планах стран на будущее

«Очевидно, что американцы будут, грубо выражаясь, топить нашу сборную. Естественно, мы для них главные конкуренты. Тем не менее побеждает сильнейший. Если ты на голову выше, то тогда невозможно получить низкие оценки. Сегодня наши фигуристы, к сожалению, допустили маленькие помарочки. Желаю нашим ребятам крепких нервов, чтобы они показали всё, на что они способны. На то это и Олимпийские игры», — цитирует «РИА Новости» Навку.

Россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову в парном катании все арбитры, за исключением американской судьи, поставили выше 82 баллов. Американская судьба оценила выступление фигуристов из России на 81,12 балла.

После первого дня командного соревнования российские фигуристы занимают вторую позицию, набрав 82,64 балла. Вместе с ними в лидирующей тройке находятся китайцы (82,83 балла) и американцы (75 баллов), сообщает сайт «Спорт-экспресс».

В пятницу в Пекине стартовал командный турнир по фигурному катанию. Российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняла второе место по итогам ритм-танца, а фигурист Марк Кондратюк стал третьим в короткой программе командного турнира ОИ.

4 февраля в Пекине официально стартовали XXIV зимние Олимпийские игры. Грандиозная церемония прошла на национальном стадионе, который также известен как «Птичье гнездо».

Олимпиада пройдет 4–20 февраля, Паралимпиада — 4–13 марта. Предстоящие Игры пройдут сразу в трех кластерах — в Пекине (хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, керлинг), Чжанцзякоу (биатлон, лыжные гонки, сноуборд, прыжки с трамплина) и Яньцине (горные лыжи, бобслей, скелетон и санный спорт).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022