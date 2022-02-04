Арбитр из США поставила меньше всех баллов Мишиной и Галлямову на ОИ

Американская судья Пэгги Грэм поставила российской паре Анастасии Мишиной и Александру Галлямову меньше всех баллов в короткой программе командного турнира Олимпиады-2022. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщает «Спорт-Экспресс».

Судья из США оценила выступление спортсменов на 81,12 балла. Самую высокую оценку от нее получила китайская пара — Вэньцзинь Суй и Цун Хань (84,80). Отмечается, что пять из девяти судей поставили россиян на первое место.

По итогам короткой программы Суй и Хань заняли первое место (82,83), установив новый мировой рекорд. Мишина и Галлямов отстали от них на 0,19 балла (82,64). Замкнули тройку Алекса Нерим и Брендон Фрейзер из США (75,00).

Фигурист, заслуженный мастер спорта, хореограф и продюсер Илья Авербух назвал блестящим выступление Мишиной и Галлямова на Олимпиаде в Пекине. Однако, по его словам, у российских спортсменов было расхождение в параллельном вращении.

В пятницу в Пекине стартовал командный турнир по фигурному катанию. Российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняла второе место по итогам ритм-танца, а фигурист Марк Кондратюк стал третьим в короткой программе командного турнира ОИ.

По словам Кондратюка, он раздумывал поставить программу под трек российского рэп-исполнителя Оксимирона, однако фигурист побоялся, что такой ход судьи соревнований не оценят.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 февраля подчеркнул, что вся страна поддерживает российских спортсменов и будет желать им победы на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Он уточнил, что выплата за золотую медаль составит 4 млн рублей. По словам главы кабмина, поощрение также получат те, кто «сопровождает спортсменов к успеху, помогает им готовиться».

Олимпиада пройдет 4–20 февраля, Паралимпиада — 4–13 марта. Предстоящие Игры пройдут сразу в трех кластерах — в Пекине (хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, керлинг), Чжанцзякоу (биатлон, лыжные гонки, сноуборд, прыжки с трамплина) и Яньцине (горные лыжи, бобслей, скелетон и санный спорт).