Авербух назвал блестящим выступление Мишиной и Галлямова на ОИ

Фигурист, заслуженный мастер спорта, хореограф и продюсер Илья Авербух 4 февраля назвал блестящим выступление российских спортсменов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в короткой программе в парном катании на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине.

Фигуристы стали вторыми в короткой программе у пар, они набрали 82,64 балла. Лучший результат показали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (82,83 балла).

«Во-первых, соперники откатали очень хорошо. Китайцы выступили блестяще. Мишина и Галлямов тоже выступили блестяще. Пару разделили 19 сотых балла. Китайцы имеют за плечами большой опыт, плюс, если я правильно помню, они двукратные чемпионы мира», — отметил Авербух в беседе с газетой «Спорт-Экспресс».

По его словам, у российских спортсменов было расхождение в параллельном вращении.

«Так или иначе, пока всё идет в нормальном режиме. Впереди еще женский турнир, который может существенно изменить ситуацию. Американка не показывает чего-то выдающегося. А у нас точно есть возможность отыграть баллы. Борьба будет очень серьезной», — добавил специалист.

Результат китайских фигуристов побил мировой рекорд, установленный Мишиной и Галлямовым на чемпионате Европы. Тогда за короткую программу они получили 82,36 балла.

Тройку лидеров в короткой программе в парном катании на зимней Олимпиаде замкнули американцы Алекса Нерима и Брендон Фрейзер (75,00).

В пятницу в Пекине стартовал командный турнир по фигурному катанию. Российская пара Виктории Синициной и Никиты Кацалапова заняла второе место по итогам ритм-танца, а фигурист Марк Кондратюк стал третьим в короткой программе командного турнира ОИ.

По словам Кондратюка, он раздумывал поставить программу под песню российского рэп- и хип-хоп-исполнителя Оксимирона, однако фигурист побоялся, что такой ход судьи соревнований не оценят. Он также заявил, что справился с поставленной задачей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 февраля подчеркнул, что вся страна поддерживает российских спортсменов и будет желать им победы на зимней Олимпиаде – 2022 в Пекине. Он уточнил, что выплата за золотую медаль составит 4 млн рублей. По словам главы кабмина, поощрение также получат те, кто «сопровождает спортсменов к успеху, помогает им готовиться».

Олимпиада пройдет 4–20 февраля, Паралимпиада — 4–13 марта. Предстоящие Игры пройдут сразу в трех кластерах — в Пекине (хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, керлинг), Чжанцзякоу (биатлон, лыжные гонки, сноуборд, прыжки с трамплина) и Яньцине (горные лыжи, бобслей, скелетон и санный спорт).