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Китайские фигуристы побили мировой рекорд Мишиной и Галлямова на ОИ

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Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун в пятницу, 4 февраля, побили мировой рекорд россиян Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в короткой программе у спортивных пар на Олимпийских играх в Пекине.

Мишина и Галлямов стали вторыми в короткой программе у пар, они набрали 82,64 балла. Вэньцзин и Цун получили 82,83 балла, а замкнули тройку лучших американцы Алекса Нерима и Брендон Фрейзер (75,00).

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В настоящий момент сборная России идет на втором месте в командном турнире ОИ, передает «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем китайская пара побила рекорд Мишиной и Галлямова, которые на чемпионате Европы получили за короткую программу 82,36 балла.

В пятницу в Пекине стартовал командный турнир по фигурному катанию. Российская пара Виктории Синициной и Никиты Кацалапова заняла второе место по итогам ритм-танца, а фигурист Марк Кондратюк стал третьим в короткой программе командного турнира ОИ. Победителем стал американец Натан Чен.

По словам Кондратюка, он раздумывал поставить программу под песню российского рэп- и хип-хоп-исполнителя Оксимирона, однако фигурист побоялся, что такой ход судьи соревнований не оценят. Он также заявил, что справился с поставленной задачей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 февраля подчеркнул, что вся страна поддерживает российских спортсменов и будет желать им победы на зимней Олимпиаде – 2022 в Пекине. Он уточнил, что выплата за золотую медаль составит 4 млн рублей. По словам главы кабмина, поощрение также получат те, кто «сопровождает спортсменов к успеху, помогает им готовиться».

Олимпиада пройдет 4–20 февраля, Паралимпиада — 4–13 марта. Предстоящие Игры пройдут сразу в трех кластерах — в Пекине (хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, керлинг), Чжанцзякоу (биатлон, лыжные гонки, сноуборд, прыжки с трамплина) и Яньцине (горные лыжи, бобслей, скелетон и санный спорт).

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