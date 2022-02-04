РФ и КНР призвали США отказаться от планов размещения ракет в АТР и Европе

Россия и Китай призывают США отказаться от планов размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в АТР и Европе. Об этом говорится в совместном заявлении сторон, опубликованном 4 февраля.

В частности, как отмечается в документе, стороны считают, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ускорение исследований и разработки ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и стремление к их развертыванию в Азиатско-Тихоокеанском и Европейском регионах увеличивают риски для международной и региональной безопасности.

«Стороны призывают США позитивно отреагировать на российскую инициативу и отказаться от планов размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в АТР и Европе», — отмечается в заявлении.

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Пекин ранее в этот день. В ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином он добавил, что отношения России Китая носят беспрецедентный характер, стороны помогают друг другу развиваться.

2 февраля испанская газета El Pais со ссылкой на имеющийся в распоряжение ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, отметила, что Соединенные Штаты готовы обсудить с РФ ограничение развертывания наступательных ракетных систем на Украине.

До этого, 1 февраля, Путин заявил, что США и НАТО в своих ответах на российские предложения по гарантиям безопасности проигнорировали принципиальные требования Москвы. Глава государства уточнил, что Москва не увидела адекватного ответа на три ключевых требования: недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ и возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года.

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре обсудили ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Как сообщили в Госдепе, Блинкен заявил о готовности США к продолжению субстантивного диалога с Россией на тему взаимных обеспокоенностей.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.