Захарова оценила обвинения США в «причастности» РФ к утечке ответа по гарантиям

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 4 февраля прокомментировала утверждения замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о якобы организованной Москвой «утечке» в СМИ письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские инициативы по гарантиям безопасности.

Нуланд заявила, что на документах, которые опубликовало 2 февраля издание El Pais, якобы стоят те же пометки, что и на тексте ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, которые получила Москва. По ее словам, копии документа, которые Вашингтон передал союзникам, содержат другие пометки.

«Виктория, судя по Вашему заявлению, Россия играет открыто, а американские игроки сдают крапленые [карты]. Ничего нового, но от Вас это слышать приятно», — отметила Захарова в своем Telegram-канале.

Высказывание Нуланд прокомментировали в тот же день в российском посольстве в Вашингтоне, заявив, что утверждения американского дипломата вызывают недоумение.

Диппредставительство призвало Вашингтон заняться работой по укреплению европейской безопасности и отказаться от пропаганды.

Замглавы МИД России Александр Грушко объяснил, что попытки США переложить ответственность на Москву за утечку не были неожиданными для России. По логике Вашингтона, заявил Грушко, Москва «за всё несет ответственность».

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс 2 февраля подтвердил подлинность обнародованных El Pais данных об ответе США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности.

Как следует из публикации El Pais, Соединенные Штаты готовы начать диалог о контроле над вооружениями в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

Также США и НАТО, говорится в опубликованном материале, призвали Россию вернуться к соблюдению Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), включить новые виды межконтинентального ядерного оружия в договоренности по контролю над вооружениями, а также предложили осуществлять инспекции на объектах противоракетной обороны (ПРО) в Польше и Румынии.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Москва предложила альянсу отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.