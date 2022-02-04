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В России удивились словам Нуланд об «утечке» ответа США по гарантиям

Посольство РФ выразило недоумение в связи со словам Нуланд об утечке ответа США по гарантиям
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Утверждения заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о якобы организованной Москвой «утечке» в СМИ письменных ответов США и НАТО на российские инициативы по гарантиям безопасности вызывают недоумение. Об этом в пятницу, 4 февраля, заявило посольство РФ в Вашингтоне на своей странице в Facebook.

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«Утверждения Виктории Нуланд о том, что Москва организовала «утечку» в СМИ письменных ответов США и НАТО на российские инициативы по гарантиям безопасности вызывают недоумение. <...> С тем же успехом можно предположить, что американцы сами сделали копию документа с «пометками», которая в итоге и была передана журналистам. Напомним, что обнародование материалов произошло через газету государства-члена НАТО — близкого союзника США», — добавили в дипмиссии.

Как считают в посольстве, Вашингтон «занимается конспирологией». Диппредставительство призвало США заняться работой по укреплению европейской безопасности и «отказаться от пропаганды».

Ранее в этот день Нуланд заявила ТАСС, что на документах, которые опубликовало 2 февраля издание El Pais, стоят те же пометки, что и на тексте ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, которые получила Москва. Нуланд уточнила, что копии документа, которые Вашингтон передал союзникам, якобы содержали другие пометки.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс 2 февраля подтвердил подлинность обнародованных El Pais данных об ответе США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности.

Помощник российского президента Юрий Ушаков отмечал, что не сравнивал оригинальный текст ответов США и НАТО на российские предложения по безопасности с тем, что появилось в прессе.

Как следует из публикации El Pais, Соединенные Штаты готовы начать диалог о контроле над вооружениями в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

Также США и НАТО, говорится в опубликованном материале, призвали Россию вернуться к соблюдению Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), включить новые виды межконтинентального ядерного оружия в договоренности по контролю над вооружениями, а также предложили осуществлять инспекции на объектах противоракетной обороны (ПРО) в Польше и Румынии.

По данным издания, основное отличие ответов США и НАТО заключается в разных мнениях относительно принципа организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о неделимости безопасности. Ссылаясь на данный принцип, Россия заявила о рисках для своей безопасности в случае вступления Украины в НАТО. США указали, что не разделяют эту точку зрения, но готовы обсудить толкования этого принципа.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Москва предложила альянсу отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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