США пригрозили РФ мерами в случае поставок оружия в Латинскую Америку

Вашингтон будет принимать меры в случае решения России поставлять оружие странам Латинской Америки. Соответствующее заявление сделал в четверг, 3 февраля, помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайен Николс на слушании в конгрессе.

«Позвольте мне прояснить, что попытки дестабилизировать наше полушарие или привнести конфликт с Украины в Западное полушарие неприемлемы, и мы будем работать с нашими партнерами по всему полушарию, чтобы предотвратить это», — отметил Николс.

Днем ранее заместитель главы британского министерства обороны Джеймс Хиппи во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне заявил, что британские власти наблюдают за действиями России в Венесуэле, Кубе и Никарагуа, поскольку укрепление связей России со странами Латинской Америки вызывает обеспокоенность у властей Великобритании.

27 января официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что в случае военного присутствия России на Кубе ответ Соединенных Штатов будет быстрым и решительным.

Днем ранее стало известно, что президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонных переговоров с лидерами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа вопросы сотрудничества во всех областях, включая военно-техническую.

22 января посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров отметил, что в случае усиления давления США Каракас и Москва могут нарастить военное сотрудничество. Речь шла портовой инфраструктуре, которая в Венесуэле хорошо развита. При этом, по словам посла РФ, размещение военных баз РФ в Венесуэле невозможно по конституции латиноамериканской республики.

17 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности размещения Вооруженных сил (ВС) России в странах Латинской Америки, заявив, что в контексте нынешней ситуации вокруг Украины Россия думает о своей безопасности.