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Посол РФ допустил усиление военного сотрудничества с Венесуэлой

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В случае усиления давления США Каракас и Москва могут нарастить военное сотрудничество, «портовая инфраструктура здесь есть». Об этом в субботу, 22 января, заявил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

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По его словам, венесуэльские политики и члены кабинета министров говорили о своей однозначной поддержке, так как они прошли все это и проходят вместе с Россией.

Мелик-Багдасаров также отметил, что Каракас мог бы найти для Москвы не только политическую форму поддержки, но и военно-техническую.

Как рассказал дипломат, формы взаимодействия могут быть разными. Он подчеркнул, что в Венесуэле развитая портовая инфраструктура, а также есть все необходимое.

«Здесь есть и глубоководные порты, здесь есть и гражданские порты, есть различные базы военно-морского флота венесуэльского», — добавил он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Также посол России пояснил, что размещение военных баз РФ в Венесуэле невозможно по конституции латиноамериканской республики. Однако российские военные специалисты продолжают работать в Венесуэле, повышая ее обороноспособность.

Ранее, 20 января, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что двустороннее российско-венесуэльское взаимодействие «носит очень многоплановый и партнерский характер».

В частности, российский лидер выразил венесуэльскому коллеге поддержку в части усилий венесуэльских властей по укреплению суверенитета и обеспечению социально-экономического развития страны.

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