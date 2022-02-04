Минск и Москва подпишут соглашение о военно-техническом сотрудничестве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект белорусско-российского соглашения о реализации программы военно-технического сотрудничества между странами до 2025 года. Об этом говорится в документе, опубликованном в пятницу, 4 февраля, на национальном правовом интернет-портале.

«Одобрить проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о реализации программы военно-технического сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией до 2025 года», — говорится в указе.

Отмечается, что проект соглашения одобрен «в качестве основы для проведения переговоров» между двумя странами. Текст самого соглашения не публикуется.

Согласно указу, Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии будет уполномочен проводить переговоры по проекту соглашения. При этом в него можно будет вносить изменения, «не имеющие принципиального характера».

Кроме того, ведомство уполномочено на подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Ранее в четверг, 3 февраля, Александр Лукашенко на встрече с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу заявил, что Белоруссия планирует закупать у России почти всю участвующую в учениях «Союзная решимость – 2022» технику.

Он отметил, что немало современной техники передислоцируется из России в Белоруссию.

Также Лукашенко заявил, что Минск готов создавать новые учебно-боевые центры с Москвой для освоения новейших образцов вооружений. По словам президента Белоруссии, стране «опять же критически важно их освоить и уметь пользоваться».

Днем ранее войска Восточного военного округа и вооруженных сил Белоруссии приступили к боевому слаживанию на белорусских полигонах в рамках первого этапа проверки сил реагирования Союзного государства.

27 января в рамках учений «Союзная решимость – 2022» в Белоруссии завершили перебазирование российские истребители Су-35С. Отмечалось, что после прибытия в Белоруссию экипажи истребителей заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне.