Прямой эфир
Интернет
Rockstar подтвердила создание новой GTA
Спорт
Избивший Топора тренер вызвал на ринг Новоселова
Общество
Умер старейший артист петербургского ТЮЗа Владимир Тодоров
Интернет
Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети
Мир
В ДНР приравняли к кибертерроризму блокировку веб-ресурсов Донбасса
Экономика
СПБ Биржа приостановила торги из-за технического сбоя
Спорт
Навка назвала главных конкурентов России в фигурном катании на ОИ
Мир
Пашинян на встрече с Алиевым подчеркнул важность заключения мирного договора
Общество
Экс-главу Дербентского района Дагестана осудили на 7,5 года за растрату
Спорт
Украинские болельщики оскорбляли россиян в полуфинале мини-футбольного Евро
Сюжет:

Парламент Австрии одобрил закон об обязательной вакцинации от COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верхняя палата австрийского парламента проголосовала за принятие закона об обязательной вакцинации от коронавируса для жителей страны старше 18 лет. Голосование парламентариев состоялось в четверг, 3 февраля.

Вооружены и безопасны: как ЕС готовится к эпидемии коронавируса
В минздраве ФРГ ситуацию с распространением инфекции назвали пандемией

Одобрили принятие законопроекта 47 депутатов, против проголосовали 12 законодателей. При этом еще два депутата воздержались от голосования.

Перед тем как закон официально вступит в силу, его должен подписать президент Австрии. Затем он будет опубликован в реестре федеральных законов и начнет действовать.

Ранее, 20 января, за принятие закона проголосовали депутаты нижней палаты парламента — Национального совета.

О том, что правительство Австрии собирается ввести закон об обязательной вакцинации от коронавируса людей старше 18 лет, 16 января сообщил австрийский канцлер Карл Нехаммер. Тогда отмечалось, что прививки не будут применяться с 14 лет, как было объявлено в ноябре, а будут касаться только лиц, достигших совершеннолетия. Канцлер также добавил, что штрафы за отказ пройти вакцинацию без медотвода введут не раньше середины марта. С середины марта полиция сможет проверять статус вакцинации во время проверки документов.

Министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштейн на пресс-конференции заявил, что обязательная вакцинация является трудным, но необходимым решением.

Австрия ужесточила связанные с коронавирусом ограничения c 27 декабря. В связи с этим часы работы предприятий общественного питания были сокращены, в ресторанах и на массовых мероприятиях страны начало действовать правило 2П (привит или переболел COVID-19). Кроме того, граждан обязали носить маски типа FFP2.

18 декабря МИД Австрии сообщил, что из-за угрозы распространения «Омикрон»-штамма коронавируса страна разрешит въезд только привитым и переболевшим COVID-19. Исключение из правил сделано для людей с наличием бустерной, то есть третьей дозы прививки, с противопоказаниями к вакцине, а также для беременных, школьников, транзитных пассажиров и для поездок по работе в международные организации — этим категориям лиц при въезде в страну необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста.

29 ноября правительство Австрии решило ввести штрафы для всех, кто откажется прививаться от коронавируса. Черновой проект закона о введении обязательной вакцинации от COVID-19 в республике предусматривает штраф за отказ от прививки до €7,2 тыс.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022