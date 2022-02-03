Парламент Австрии одобрил закон об обязательной вакцинации от COVID-19

Верхняя палата австрийского парламента проголосовала за принятие закона об обязательной вакцинации от коронавируса для жителей страны старше 18 лет. Голосование парламентариев состоялось в четверг, 3 февраля.

Одобрили принятие законопроекта 47 депутатов, против проголосовали 12 законодателей. При этом еще два депутата воздержались от голосования.

Перед тем как закон официально вступит в силу, его должен подписать президент Австрии. Затем он будет опубликован в реестре федеральных законов и начнет действовать.

Ранее, 20 января, за принятие закона проголосовали депутаты нижней палаты парламента — Национального совета.

О том, что правительство Австрии собирается ввести закон об обязательной вакцинации от коронавируса людей старше 18 лет, 16 января сообщил австрийский канцлер Карл Нехаммер. Тогда отмечалось, что прививки не будут применяться с 14 лет, как было объявлено в ноябре, а будут касаться только лиц, достигших совершеннолетия. Канцлер также добавил, что штрафы за отказ пройти вакцинацию без медотвода введут не раньше середины марта. С середины марта полиция сможет проверять статус вакцинации во время проверки документов.

Министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштейн на пресс-конференции заявил, что обязательная вакцинация является трудным, но необходимым решением.

Австрия ужесточила связанные с коронавирусом ограничения c 27 декабря. В связи с этим часы работы предприятий общественного питания были сокращены, в ресторанах и на массовых мероприятиях страны начало действовать правило 2П (привит или переболел COVID-19). Кроме того, граждан обязали носить маски типа FFP2.

18 декабря МИД Австрии сообщил, что из-за угрозы распространения «Омикрон»-штамма коронавируса страна разрешит въезд только привитым и переболевшим COVID-19. Исключение из правил сделано для людей с наличием бустерной, то есть третьей дозы прививки, с противопоказаниями к вакцине, а также для беременных, школьников, транзитных пассажиров и для поездок по работе в международные организации — этим категориям лиц при въезде в страну необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста.

29 ноября правительство Австрии решило ввести штрафы для всех, кто откажется прививаться от коронавируса. Черновой проект закона о введении обязательной вакцинации от COVID-19 в республике предусматривает штраф за отказ от прививки до €7,2 тыс.