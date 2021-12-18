Австрия разрешит въезд только привитым и переболевшим COVID-19

Австрия из-за угрозы распространения «Омикрон»-штамма коронавируса разрешит въезд только привитым и переболевшим COVID-19 с 20 декабря. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщил МИД страны.

«С 20 декабря для въезда из всех стран вводится обязательное правило «2П+» (привит, переболел и наличие ПЦР-теста). Если отрицательный результат анализа отсутствует, то требуется немедленный карантин», — говорится в сообщении.

Исключение из правил сделано для людей с наличием бустерной, то есть третьей дозы прививки, с противопоказаниями к вакцине, беременных, школьников, транзитных пассажиров и для поездок по работе в международные организации.

Этим категориям лиц при въезде в страну необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Ранее в этот день доктор биологических наук, профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова заявила, что защитить себя от «Омикрон»-штамма коронавируса поможет правильное ношение масок и отказ от походов в аптеки. По ее словам, лучше заранее закупить все необходимые для домашней аптечки лекарства, поскольку маленькие аптеки могут быть «рассадником» вируса.

29 ноября стало известно, что правительство Австрии решило ввести штрафы для всех, кто откажется прививаться от коронавируса. Черновой проект закона о введении обязательной вакцинации от COVID-19 в республике предусматривает штраф за отказ от прививки до €7,2 тыс.

26 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из них вызывают обеспокоенность. В организации классифицировали штамм как вызывающий беспокойство.