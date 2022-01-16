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Австрия введет обязательную вакцинацию от COVID для лиц старше 18 лет

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Правительство Австрии решило, что обязательная вакцинация от коронавируса, начинающаяся в феврале, будет охватывать граждан государства в возрасте от 18 лет. Об этом в воскресенье, 16 января, сообщил австрийский канцлер Карл Нехаммер, представляя соответствующий законопроект на пресс-конференции в Вене.

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Вакцинация не будет применяться с 14 лет, как было объявлено в ноябре, а будет касаться только лиц, достигших совершеннолетия, заявил канцлер. Он также добавил, что штрафы за отказ пройти вакцинацию без медотвода введут не раньше середины марта. С середины марта полиция сможет проверять статус вакцинации во время проверки документов, пишет издание Heute.

Министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштейн на пресс-конференции заявил, что, что обязательная вакцинация является трудным, но необходимым решением.

7 января сообщалось, что канцлер Австрии сдал положительный тест на коронавирус. Его жена и дети также сдали тесты и получили отрицательные результаты.

Австрия ужесточила связанные с коронавирусом ограничения c 27 декабря. Часы работы предприятий общественного питания были сокращены. Также в ресторанах и на массовых мероприятиях страны действует правило 2П — привит или переболел COVID-19, кроме того, граждане обязаны носить маски типа FFP2.

18 декабря МИД Австрии сообщил, что из-за угрозы распространения «Омикрон»-штамма коронавируса страна разрешит въезд только привитым и переболевшим COVID-19 Исключение из правил сделано для людей с наличием бустерной, то есть третьей дозы прививки, с противопоказаниями к вакцине, а также для беременных, школьников, транзитных пассажиров и для поездок по работе в международные организации — этим категориям лиц при въезде в страну необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста.

29 ноября правительство Австрии решило ввести штрафы для всех, кто откажется прививаться от коронавируса. Черновой проект закона о введении обязательной вакцинации от COVID-19 в республике предусматривает штраф за отказ от прививки до €7,2 тыс.

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