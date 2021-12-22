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Австрия ужесточит ограничения из-за коронавируса c 27 декабря

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Австрия ужесточит связанные с коронавирусом ограничения c 27 декабря. Об этом в среду, 22 декабря, сообщила главный санитарный врач минздрава страны Катарина Райх.

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«Мы сократим часы работы предприятий общественного питания. Час закрытия будет 22:00 (в данный момент 23:00. — Ред.). Всё начнется 27 декабря», — заявила Райх на пресс-конференции, добавив, что это правило будет действовать и 31 декабря.

В ресторанах и на массовых мероприятиях страны действует правило 2П — привит или переболел COVID-19, кроме того, граждане обязаны носить маски типа FFP2.

Также Райх рекомендовала встречать Новый год группой не более 25 вакцинированных человек, поскольку в таком случае риск заражения вирусом незначителен.

18 декабря МИД Австрии сообщил, что из-за угрозы распространения «Омикрон»-штамма коронавируса страна разрешит въезд только привитым и переболевшим COVID-19 с 20 декабря. Исключение из правил сделано для людей с наличием бустерной, то есть третьей дозы прививки, с противопоказаниями к вакцине, а также для беременных, школьников, транзитных пассажиров и для поездок по работе в международные организации — этим категориям лиц при въезде в страну необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста.

29 ноября правительство Австрии решило ввести штрафы для всех, кто откажется прививаться от коронавируса. Черновой проект закона о введении обязательной вакцинации от COVID-19 в республике предусматривает штраф за отказ от прививки до €7,2 тыс.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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