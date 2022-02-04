Свободная касса: как бигмак помог оценить рубль

Российский рубль недооценен на 70%. Согласно подсчетам журнала The Economist, с помощью так называемого индекса бигмака справедливый курс доллара должен составлять 23 рубля. Эксперты, опрошенные «Известиями», уверены, что потенциал для укрепления российской валюты действительно большой, а их консенсус-прогноз по курсу доллара составил 74–76 рубля за доллар в случае дальнейшего снижения геополитических рисков . Подробности — в материале «Известий».

Почему недооценен рубль

— Выводы The Economist не стали неожиданностью. Рубль действительно недооценен по сравнению с другими валютами. Основными факторами давления на него остаются геополитические события и создаваемый ими информационный фон, — заявил «Известиям» президент СРО НФА Василий Заблоцкий.

По его мнению, от текущей ситуации предсказуемо выиграют экспортеры, а текущий курс, в конечном итоге, может повлиять на инфляцию .

— Утешает то, что фундаментальных причин для столь низкого курса рубля нет, а значит, у национальной валюты есть серьезный потенциал роста в случае разрядки политической ситуации , — отметил эксперт.

Согласен с этим мнением и генеральный директор ИК «Универ Капитал» Асхат Сагдиев.

Свободная касса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Даже в 2007 году, когда курс доллара к рублю почти достигал 23 рублей (то есть той оценки, которую сейчас по «индексу бигмака» можно считать справедливой исходя из стоимости бургера в России и США), рубль был одной из наиболее недооцененных валют — недооценка была порядка 43%, — напоминает он.

Есть несколько фундаментальных показателей, которые позволяют оценить динамику валютного курса (разница уровня инфляции в странах и уровень производительности труда), рассказал доцент кафедры интегрированных коммуникаций школы медиакоммуникаций Института общественных наук РАНХиГС Николай Кульбака.

— Однако даже такая оценка будет очень грубой, так как на валютный курс оказывают влияние огромное количество факторов, связанных с экспортом, импортом и прочим. Поэтому точно предсказать динамику валютного курса невозможно , — добавил он.

Как используется «индекс бигмака»

— «Индекс бигмака» в целом довольно простой и понятный инструмент для обывателя, основанный на стоимости бигмака в каждой стране мира, где есть «Макдоналдс». Предполагается, что цена бургера соразмерна в процентном отношении с уровнем доходов или национальной валютой в каждой стране. Однако здесь и кроется некоторая статистическая неточность , — отметил аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Эксперт уточнил, что «Макдоналдс» закупает сырье у местных производителей, кроме соусов и концентратов.

— Как мы знаем, российские производители столкнулись с серьезными трудностями начиная с 2014 года, особенно это касается сельского хозяйства, что подняло цены на сырье и, соответственно, на бигмак. Таким образом, можно сказать, что рубль недооценен, если сравнивать закупочные цены на производство бургера с ценами в США или ЕС, — говорит Маслов, но добавляет, что игнорировать факты санкций и экономического давления на производителей в России после 2014 года было бы необъективно.

Свободная касса Фото: Getty Images/Matthias Balk

— Дополнительно можно сказать, что франшиза фастфуда в России является одной из наиболее качественных в мире, когда дело касается сырья для готовки, поэтому сравнивать бигмак из России с бигмаком из центральной Европы или США тоже не очень объективно, так как «Макдоналдс» на Западе — это, скорее, очень дешевый вариант забегаловки и в куда меньшей степени семейное кафе, как это принято в Восточной Европе, или ресторан — в африканских странах, — подчеркивает эксперт.

Таким образом, «индекс бигмака» хоть и простой, но не очень репрезентативный инструмент, который скорее подходит для сравнения стран со схожими экономиками, расположенными в одном регионе или имеющими какие-либо другие сходства , резюмирует он.

С ним согласен профессор Школы финансов факультета экономических наук НИУ ВШЭ Александр Абрамов.

— Цена бигмака в той или иной стране может быть низкой, например, в результате льготных ставок арендной платы сети, особенностей ее маркетинговой стратегии или каких-то иных случайных для разных стран факторов, — поясняет он. — Но главное заключается в том, что с точки зрения денежного обращения бигмак, увы, не является даже золотом, то есть мерой стоимости для разных товаров, а рыночный валютный курс рубля формируется под влиянием разных факторов (состояния платежного баланса, спроса на валюту со стороны инвесторов и других), к которым бигмак никакого отношения не имеет . Рубль потенциально может укрепиться, но независимо от поведения цен на бигмак.

Когда укрепится рубль

По словам Александра Абрамова, данные расчеты позволяют простыми методами оценить силу покупательной способности рубля на примере одного из продуктов, однако вряд ли стоит переоценивать значение данного индикатора с точки зрения потенциала укрепления рубля.

— В настоящее время российский рубль укрепляется, так как геополитические риски снизились. Высокие цены на нефть, стабилизация политических разногласий между США и Россией, отсутствие новых санкций со стороны Белого дома будут факторами укрепления рубля в ближайшее время, — подчеркнул руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Уровень недооцененности рубля за последние 20 лет продолжал расти, то есть покупательная способность доллара снижалась в среднем быстрее, чем рубля, добавляет Асхат Сагдиев.

Свободная касса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Вряд ли всё-таки США пойдут на открытый военный конфликт или на такие санкции, которые принесут существенный ущерб экономикам западных стран. В то же время ведущие центробанки планируют начать цикл ужесточения монетарной политики, что должно способствовать укреплению доллара, евро и фунта. Соответственно, недооцененность рубля может даже несколько вырасти. Для россиян это будет означать высокую экономическую активность и сокращение потребления импортной продукции , — полагает он.

Сколько будет стоить доллар

По подсчетам Национального рейтингового агентства, «в случае нормализации геополитической обстановки курс рубля в ближайший квартал останется в диапазоне 74–76 рублей за доллар США».

— Такой прогноз предполагает возвращение Банка России на валютный рынок для покупки долларов для целей ФНБ. Однако если Министерство финансов скорректирует объемы закупки валюты в меньшую сторону, курс может и снизится до 71–73 рублей за доллар США, — рассказал «Известиям» управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

В случае нового витка геополитических трений с Западом курс рубля может вновь пробить отметку 80 рублей за доллар США и устремиться к цифре 90 , резюмировал он.

По подсчетам Артема Деева, национальная валюта в ситуации отсутствия негатива может укрепиться до 75 рублей за доллар и 85 рублей за евро.